Harry Styles: So unterstützt er die Rassismus-Proteste in den USA

DE Showbiz - Harry Styles (26) sympathisiert mit den Demonstranten, die gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA auf die Straße gehen. Dort war es zum Eklat gekommen, als ein Video auftauchte, das zeigte, wie der Afro-Amerikaner George Floyd von einem Polizisten auf offener Straße überwältigt worden war.

Polizeigewalt versetzt USA in Schrecken

Floyd musste sich auf den Boden legen, bevor vier Polizisten näher rückten. Einer von den Gesetzeshütern kniete sich auf den Hals des Amerikaners, der mehrmals darauf aufmerksam machte, dass er nicht atmen könne. Floyd erstickte wenig später im Krankenhaus. Seit der Veröffentlichung des Videos sind unzählige Amerikaner auf die Straße gegangen, haben Gebäude in verschiedenen Städten in Brand gesetzt und sich einen Showdown mit der Polizei geliefert. Harry geht zwar nicht selbst auf die Straße, unterstützt die Demonstranten aber auf andere Weise. Auf Twitter hat er nun bestätigt, dass er Geld spendet, um festgenommenen Aktivisten die Kaution zu zahlen.

Harry Styles spendet gerne

Der Sänger machte unmissverständlich klar, wie er zur Behandlung von Afro-Amerikanern in der Gesellschaft steht: "Jeden Tag mache ich Dinge, ohne dabei Angst zu haben. Das kann ich, weil ich privilegiert bin, und ich bin jeden Tag privilegiert, weil ich weiß bin. Nicht rassistisch zu sein ist nicht genug. Wir müssen Anti-Rassisten sein. Ein Wandel in der Gesellschaft kann zustande kommen, wenn sich die Gesellschaft mobilisiert. Ich solidarisiere mich mit all jenen, die protestieren. Ich spende, um die Kaution für jene Demonstranten zu zahlen, die festgenommen wurden. Schaut in euer Herz, bildet euch und andere. Hört zu, lest, teilt, spendet und wählt. Genug ist genug. Black Lives Matter." Eine tolle Geste von Harry Styles.