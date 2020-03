Allgemein | STAR NEWS

Harry Styles: Selbst-Isolation macht kreativ

DE Showbiz - Harry Styles (26) hätte eigentlich sein neues Album, 'Fine Line', mit einer Tour bewerben sollen, doch die ist aufgrund der aktuell grassierenden Pandemie abgesagt worden. Was macht der Mädchenschwarm stattdessen? Er nutzt die Zeit, seine Instrumente zu spielen und neue Songs zu schreiben.

Harry Styles wird nicht langweilig

Im Interview mit Zane Lowe in dessen 'Beats 1'-Radiosendung erklärte Harry: "Ich habe so viel geschrieben! Ich finde es nur natürlich, dass man in dieser Situation so viel Zeit an seinen Instrumenten verbringt. Oder nicht?" Mit dieser Beschäftigung einher geht auch eine Einsicht. Harry Styles musste in der Selbst-Isolation nämlich erkennen, dass er als Musiker keineswegs so gut war, wie er sich gerne gesehen hätte: "Um ehrlich zu sein mache ich jetzt viel Zeugs, das ich vorher schon hätte machen sollen. Ich sollte wahrscheinlich mehr Klavier spielen. Ich sollte öfter Gitarre spielen. Ich sollte mehr Musik komponieren und texten. Ich habe all das jetzt gemacht."

Überleben ist wichtiger

Harry Styles wollte aber nicht lügen und sagen, dass ihm die Absage seiner Tour egal sein. Dass er vorerst nicht auf der Bühne stehen und seine Fans beglücken wird, stimmt ihn traurig. Gleichzeitig sei er sich gewahr, dass der Planet momentan größere Probleme hat als einen Harry Styles, der zuhause bleiben muss: "In ein paar Wochen werden wir wieder unterwegs sein. Natürlich ist das alles enttäuschend, wenn du dich für ein paar Auftritte bereit machst, aber letzten Endes ist das nicht das wichtigste."