Harry Styles: Schnappt er sich eine Rolle in ‘Arielle’?

Harry Styles (25) ist ein Multitalent. Mit One Direction ('What Makes You Beautiful') stand er an der Spitze einer der erfolgreichsten Pop-Acts aller Zeiten. Die Boyband befindet sich jedoch zurzeit in einer längeren Schaffenspause, und es gibt keinerlei Zeichen, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändert.

Das Meer ruft

Grund dafür ist das zweite Standbein, das Harry Styles sich aufbaut. Er will Schauspieler werden, erntete erste Lorbeeren im Weltkriegs-Drama 'Dunkirk'. Seine Fähigkeiten als Darsteller scheinen sich mittlerweile herumgesprochen zu haben, denn jetzt ist der Teenie-Schwarm für eine Riesen-Rolle im Gespräch. 'Deadline' berichtet, dass der Brite in Verhandlungen stehe, die Rolle des Prinzen Erik im Remake des Disney-Klassikers 'Arielle, die Meerjungfrau' zu übernehmen.

Harry Styles kann singen und schauspielerin

Angeblich soll Harry Styles ganz oben auf der Wunschliste der Macher stehen. Das dürfte den vielfach talentierten Sänger besonders freuen, nachdem er auch für die Rolle als Elvis in Baz Luhrmann's Biopic über den Manager des King of Rock'n'Roll vorgesprochen hatte. Der Job ging schließlich an Austin Butler (27). Im Zeichentrick-Original von 'Arielle' aus dem Jahre 1989 hat hat man Prinz Erik zwar nicht singen hören, doch in einer anschließenden Musical-Version für die Bühne bekam der große Schwarm der kleinen Meerjungfrau gleich zwei Songs zugesprochen. Wird Harry Styles bei 'Arielle' also alle seine Talente einbringen können?

