Harry Styles in Quarantäne: Der Sänger vermisst seine Familie

DE Showbiz - Selbst-Isolation kann hart sein. Das muss zurzeit auch Harry Styles (26) erfahren. Der Sänger ('Watermelon Sugar') hat zwar eine Menge zu tun, doch ihn hat das Heimweh erwischt, denn er war gerade in Kalifornien, als das öffentliche Leben zum Erliegen kam.

Gefangen in Kalifornien

Nun mag sich das Mitleid mancher Leute sicher in Grenzen halten, denn der ehemalige One-Direction-Sänger sagte erst vor wenigen Tagen selbst, dass er eine unglaublich produktive Zeit habe, die er damit verbringt, endlich mal seine Instrumente zu spielen, Songs zu schreiben und sogar das eine oder andere Gedicht zu verfassen. Dennoch scheint der Mädchenschwarm sich ähnlich gefangen zu wähnen wie jemand, der in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon umgeben von drei kreischenden Kids gerade das dritte Boxset des Tages anwirft. Harry hat Heimweh, ganz besonders nach seiner Familie.

Harry Styles musste seine Tour verschieben

"Ich hänge hier in Kalifornien sozusagen fest", schüttete Harry Styles sein Herz gegenüber Moderator Roman Kemp in dessen 'Capital Breakfast'-Radiosendung aus. "Ich sollte eigentlich einen Flug nach Hause nehmen, aber an genau dem Tag entschieden sich die USA, sämtliche Flüge stillzulegen. Ich musste also einfach hierbleiben." Viel lieber, so der Star weiter, würde er die Selbst-Isolation zuhause, in der Nähe seiner Familie verbringen.

Eigentlich sollte in zwei Wochen auch seine große Welttournee in Birmingham starten. Jetzt müssen sich die Fans bis zum nächsten Jahr gedulden. Es steht zu hoffen, dass Harry Styles seine Familie vorher wiedersieht.