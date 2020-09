Allgemein | STAR NEWS

Harry Styles: Im neuen Filmprojekt wird er zum Cop

DE Showbiz - Harry Styles (26) ist als Sänger von One Direction ('What Makes You Beautiful') berühmt geworden, äußert aber schon länger Interesse daran, sich auch als Schauspieler einen Namen zu machen. Nach seinem Auftritt in Christopher Nolans 'Dunkirk' hat er nun eine neue Rolle ergattert. Er soll in 'My Policeman' einen homosexuellen Polizisten spielen.

Harry Styles spielt mit Lily James

Das Melodram wird von Amazon produziert, wie 'Collider' berichtet. Die weibliche Hauptrolle soll Lily James übernehmen. Michael Grandage inszeniert den Film, der im kommenden Frühling in England gedreht werden soll und dessen Geschichte in den 1950er Jahren angesiedelt ist, einer Zeit, in der Homosexualität noch immer unter Strafe stand. Harrys Figur Tom verliebt sich in einen Museumskurator namens Patrick. Aufgrund der sozialen und legalen Gegebenheiten im England jener Tage heiratet Tom allerdings die Lehrerin Marion, die ihren Mann fortan mit Patrick teilt, bis das Doppelleben für alle Beteiligten unerträglich wird.

Schon länger in Arbeit

Bislang ist noch nicht bekannt gegeben worden, wer die Rolle des Patrick verkörpern wird. Vor einigen Monaten war Harry Styles bereits fotografiert worden, als er mit einer Kopie des Romans 'My Policeman', auf dem der Film basieren wird, durch die Straßen schlenderte. Es deutet darauf hin, dass der Frauenschwarm sich bereits seit längerer Zeit auf die Rolle vorbereitet. Darüber hinaus wird Harry auch die männliche Hauptrolle in Olivia Wildes neuem Film, 'Don’t Worry, Darling', übernehmen und somit Shia LaBeouf ersetzen, der ursprünglich gesetzt worden war.