Allgemein | STAR NEWS

Harry Styles: Im Konzert hilft er einem Fan beim Coming-out

DE Showbiz - Mitten in seiner Show in Milwaukee entdeckte Harry Styles (27) am Mittwoch (3. November) ein Pappschild, auf dem stand "Meine Mutter sitzt in Abschnitt 201. Hilf mir beim Coming-out." Der Popstar gab sein Bestes.

Hilferuf aus dem Publikum

Der Augenblick, in dem Harry das Schild bemerkt, wurde auf TikTok geteilt. Man hört ihn sagen: "Was möchtest du mich deiner Mutter sagen lassen?" Das Schild wurde von McKinley McConnell hochgehalten, die ganz dicht an der Bühne stand. "Ich kann es ihr sagen, wenn du möchtest", fügte er hinzu.

McKinley antwortete etwas überwältigt: "Okay, hier sind eine Menge Leute!", woraufhin Harry scherzend erwiderte: "Hier sind eine Menge Leute. Wusstest du das nicht? Hast du dir das gut überlegt?"

Dann wollte er Nägel mit Köpfen machen: "Okay, möchtest du es ihr sagen, oder soll ich es ihr sagen?" fragte er und bekam die Erlaubnis seines Fans. "Ich kann es ihr sagen, ja, kein Problem." Dann rannte der Sänger auf die andere Seite der Bühne und winkte in Richtung des Sitzplatzes der Mutter, wobei er rief: "Lisa, sie ist gay!"

Happy End dank Harry Styles

McKinleys Mutter wurde auf der großen Leinwand gezeigt, schickte Küsschen in Richtung ihrer Tochter. Später sagte die Tochter in einem Interview mit NBC News, dass sie so weit auseinander sitzen mussten, weil sie eigens aus Los Angeles zu der ausverkauften Show geflogen waren, für die sie gerade noch zwei Karten ergattern konnten. Ihre Mutter habe ihr versichert, dass sie sie liebe.

"Ich habe wirklich Glück mit meinen Eltern, die mich so unterstützen", sagte sie zu NBC. "Und ich denke, sie haben es wohl immer vermutet, obwohl wir so taten, als wüssten sie es nicht. Sie sagte nur immer wieder, dass sie mich liebt und stolz auf mich ist." Und Harry Styles kann ein kleines bisschen stolz darauf sein, dass er zu diesem Happy End seinen Beitrag leistete.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com