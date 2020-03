Allgemein | STAR NEWS

Harry Styles: Ich wünschte, ich hätte Lizzos Hit geschrieben!

DE Showbiz - Harry Styles (26) ist ein großer Fan von Lizzo (31), die im vergangenen Jahr einen erstaunlichen Aufstieg in den Musikolymp erlebte und zahlreiche Preise einsacken konnte. Im Rahmen einer Darbietung für BBC Radio 1 sang das ehemalige One-Direction-Mitglied Lizzos 'Juice', trat dann mit ihr am Rande des Super Bowls auf. Lizzo wiederum coverte Harrys Hit 'Adore You' bei ihrem Live-Lounge-Set.

Lizzo ist authentisch

Die beiden mögen sich, respektieren die Musik des jeweils anderen und unterstützen sich, wo es nur geht. Am Samstag (29. Februar) war Harry Styles in New York City unterwegs. Dort hatte der Radiosender SiriusXM ein intimes Konzert mit dem Musiker organisiert, das mit einer Frage-Antwort-Runde abschloss. Bei dieser Gelegenheit wurde der Frauenschwarm gefragt, welchen beliebten Popsong er denn gerne geschrieben hätte. Harry überlegte nicht lange: "'Good As Hell'. Sie hat diesen ansteckenden Optimismus. Sie ist einfach sie selbst und vollkommen authentisch."

Harry Styles schließt Zusammenarbeit nicht aus

Harry konnte gar nicht aufhören, über seine verehrte Kollegin zu schwärmen: "Ich halte sie für wirklich inspirierend. Sie ist geradeheraus. Sie sagt von vornherein, sie wird sie selbst sein und dass einem das manchmal gefallen wird und manchmal eben nicht." Natürlich wurde der Brite daraufhin sofort zu einer möglichen Zusammenarbeit befragt: "Wenn es mal an der Zeit ist, dass es auch Sinn ergibt und wir dann beide Zeit haben, dann werden wir es definitiv tun."