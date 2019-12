Allgemein | STAR NEWS

Harry Styles: Da ess’ ich doch lieber Kabeljau-Sperma!

DE Showbiz - Das hatte sich Harry Styles sicher anders vorgestellt: Der Sänger ('Lights Up') hatte sich bereit erklärt, am Dienstag (10. Dezember) für den Moderator James Corden (41) bei der US-Talkshow 'The Late Late Show' einzuspringen.

Unangenehme Fragen von Kendall Jenner

Dabei durfte er als Gastgeber niemand Geringere als das Model Kendall Jenner (24) begrüßen. Harry und die Reality-TV-Queen ('Keeping Up With the Kardashians') verbindet eine gemeinsame Vergangenheit, denn sie waren rund drei Jahre lang ein On/Off-Paar, auch wenn keiner der beiden die Beziehung jemals offiziell bestätigte. Jeder weiß, wie unangenehm ein Treffen mit der Ex sein kann, und so dauerte es auch nicht lang, bis Kendall den Spieß umdrehte und eine Frage stellte, die Harry lieber nicht beantworten wollte.

Harry Styles beißt in einen Skorpion

Das Problem: Als Teil der Show spielten die beiden zu dem Zeitpunkt das Frage-Antwort-Spiel 'Spill Your Guts or Fill Your Guts', bei dem Promis, die die Antwort auf eine brenzlige Frage verwehren, etwas Ekliges essen müssen. Kendall wollte von Harry wissen, ob sie die Inspiration für Songs auf seinem neuesten Album geliefert habe. Vor dem einstigen One-Direction-Star stand zu dem Zeitpunkt ein Teller mit Kabeljau-Sperma, das dieser prompt verzehrte, statt auf die Frage seiner Ex einzugehen. Auch als Kendall ihn bat, die Solokarrieren seiner ehemaligen Bandkollegen zu bewerten, biss er lieber in einen Skorpion, als eine Bewertung abzugeben. Die Rache ließ übrigens nicht lange auf sich warten: Als Harry Styles Kendall Jenner fragte, welche Modelkollegin sie am wenigsten mag, zog die Laufstegschönheit es vor, einen Smoothie aus Lachs zu trinken. Guten Appetit!