Harry Styles: Benefiz-T-Shirt im Kampf gegen Coronavirus

DE Showbiz - Harry Styles (26) gehört ab sofort zu der immer größer werdenden Schar von Stars, die sich aktiv bemühen, das weltweit grassierende Coronavirus zu bekämpfen. Der Sänger ('Watermelon Sugar') hat sich entschlossen, der Weltgesundheitsorganisation WHO unter die Arme zu greifen.

Modisch gegen das Coronavirus

Im Merchandise-Bereich seiner Website kann man jetzt ein T-Shirt bestellen, welches nicht nur mit einer wichtigen Botschaft daherkommt, sondern dessen Erlöse auch direkt an die WHO im Kampf gegen Covid-19 gehen. "Stay Home. Stay Safe. Protect Each Other" steht auf dem Benefiz-Top, "Bleibt zuhause. Schützt euch. Schützt einander." Auf dem Rücken ist zu lesen: "Dieses T-Shirt bekämpft Covid-19. Seid gütig zueinander." In einem Statement betonte der ehemalige One-Direction-Sänger erneut, wie wichtig soziale Distanz sei, um das Virus in den Griff zu bekommen.

Harry Styles appelliert an die Macht des Einzelnen

"In Zeiten wie diesen ist es wichtiger denn je, sich in Erinnerung zu rufen, wie viel Macht die Menschen haben. Wer helfen kann, sollte spenden, was möglich ist. 100% der Erlöse dieses T-Shirts gehen an den Kampf gegen Covid-19." Empfänger des Geldes ist der Solidarity Response Fund der WHO. Das Shirt kostet umgerechnet rund 24 Euro, doch der Andrang scheint bereits groß zu sein, denn zurzeit ist auf Harrys Website eine Wartezeit von vier bis sechs Wochen angegeben.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Mädchenschwarm mittels eines modischen Kleidungsstücks für einen guten Zweck stark macht. Im Dezember hatte Harry Styles gemeinsam mit dem Modehaus Gucci ein Shirt herausgegeben, dessen Erlöse an den Global Fund For Women gingen, welcher sich für Frauenrechte weltweit einsetzt.