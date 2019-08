Allgemein | STAR NEWS

Harry Styles: ‘Arielle, die Meerjungfrau’? Nein, Danke!

DE Showbiz - Harry Styles (25) wurde als Sänger von One Direction ('What Makes You Beautiful') berühmt, macht sich mittlerweile aber auch einen Namen als Schauspieler. Jetzt hat der Brite wohl ein neues Filmangebot bekommen, doch scheint dieses auf wenig Interesse bei ihm zu stoßen. Bereits seit Wochen kursieren Gerüchte, dass er in die Rolle von Prinz Eric für Disneys Live-Action-Version des Animationsklassikers 'Arielle, die Meerjungfrau' schlüpfen würde. Doch diesen Spekulationen wurde jetzt ein Ende bereitet.

Harry Styles wird nicht zum Prinzen

"Obwohl er ein Fan des Projektes ist, hat er es bei allem Respekt weitergegeben", bestätigte ein Sprecher des Stars gegenüber 'Rolling Stone' und widerlegte damit einen Twitter-Post, den Mitarbeiter des AMC Theatres und des Regal Cinemas am Dienstagnachmittag veröffentlicht hatten. Dieser besagte, dass Harry die Rolle des Prinzen Eric übernehmen würde. Dieser Post wurde mittlerweile gelöscht.

Wer spielt in dem Disney-Streifen mit?

Weitere Details zur Besetzung der neuen Realverfilmung von 'Arielle, die Meerjungfrau' sollen laut 'The Wrap' in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Die Produktion läuft Anfang 2020 an, ein voraussichtliches Release-Datum ist bisher aber nicht bekannt. Fest steht aber bereits, dass Halle Bailey (19, 'Grown-ish') in die Rolle von Arielle schlüpft, Comedy-Star Melissa McCarthy (48, 'Brautalarm') zur Meerhexe Ursula wird und der Fisch Fabius von Kinderstar Jacob Tremblay (12, 'Raum') sowie die Seemöwe Scuttle von Awkwafina (30, 'Ocean's 8') gesprochen werden. Die Regie von 'Arielle, die Meerjungfrau' führt Rob Marshall (58, 'Mary Poppins' Rückkehr').

