Hailey Bieber streitet Babygerüchte ab

DE Showbiz - Nachdem kürzlich ein Schnappschuss die Runde machte, auf dem Hailey Bieber (23) die Hand auf ihren Bauch legte, machten Gerüchte die Runde, dass das Model schwanger sei.

Hailey Bieber kann drüber lachen

Die Spekulationen um den Nachwuchs brachten die Frau von Justin Bieber (25) jedoch nur zum Lachen. "Das Internet ist so witzig! Nein, ich bin nicht schwanger, ich liebe es einfach nur, zu essen“, versicherte sie ihren Followern.

Das Paar gab sich im vergangenen Jahr in einer privaten Zeremonie das Ja-Wort in New York, erst vor Kurzem feierten die beiden ihren ersten Hochzeitstag. Doch eigentlich sind die Gerüchte um eine Schwangerschaft Haileys nicht ganz so überraschend, schließlich deutete Justin in einem Instagram-Post Anfang des Monats erst an, dass für die beiden eines Tages "Babys" auf dem Programm stünden.

Eindeutige Anspielung

Damals hatte er ihr via Social Media zum Geburtstag gratuliert und einen entsprechenden Kommentar gemacht: "Herzlichen Glückwunsch Schatz! Wegen dir will ich jeden Tag besser werden. Die Art, wie du dein Leben lebst, ist so schön. Du machst mich auf jede erdenkliche Arte und Weise an. Nächste Staffel: Babys."

Doch offensichtlich ist es noch nicht so weit. Die Fans von Justin und Hailey Bieber müssen sich wohl noch etwas gedulden, bis das erste Baby des Promi-Paares unterwegs ist.