Justin Bieber: Den ganzen Tag “Netflix und Chillen”

DE Showbiz - Justin Bieber (25) hat trotz seiner jungen Jahre in seinem Leben schon so einiges erlebt. Die Höhen und Tiefen des Sängers ('As Long As You Love Me') werden zurzeit in einer Doku-Serie namens 'Seasons' auf YouTube nachgezeichnet.

Freizeit bei Biebers

Doch auch abseits der Streaming-Plattform hat sich der Star jetzt ungewohnt offen gezeigt. Auf einer Frage- und Antwort-Session in der Londoner O2-Arena am Dienstag (11. Februar) scheute sich der Sänger nicht einmal, offen darüber zu plaudern, wie er und seine Frau, das Model Hailey (23), ihre freie Zeit verbringen. "Wenn meine Frau und ich allen sind, dann machen wir am liebsten…naja, ihr könnt euch ja vorstellen, was wir am liebsten machen", begann der Kanadier seine ungeschminkte Beichte und fuhr fort: "Es wird manchmal schon ganz schön viel, denn das ist alles, was wir machen. Wir gucken gern Filme, wir gucken Netflix und chillen….aber wir chillen wirklich mehr, als dass wir Netflix gucken."

Justin Bieber nimmt seine Ehe sehr ernst

Nun weiß ja mittlerweile jeder, dass Netflix und Chillen nichts anderes ist als Sex. Bei Justin und Hailey Bieber geht es also so richtig zur Sache. Das bedeutet aber nicht, dass es immer einfach zwischen den beiden ist. "Verheiratet zu sein, ist einfach klasse, das kann ich euch sagen. Aber glaubt bloß nicht, dass eine Ehe einfach ist", kam Justin auf den ernsten Teil eines Lebens zu zweit zu sprechen. "Es ist etwas, woran man ständig arbeitet. Wenn es einfach wäre, würde es ja jeder sofort machen… Wenn ihr also Kinder wollt und heiraten wollt, dann vergesst nicht, dass man jeden Tag daran arbeiten muss."

Praktische Tipps hatter der Sänger auch gleich parat: "Man muss Geduld mit dem anderen haben, ihn lieben, einfühlsam sein, und das bedeutet Arbeit. Doch darin steckt eine ungeheure Kraft. Es ist wirklich so richtig unglaublich," Justin Bieber und Hailey sind seit 2018 verheiratet.