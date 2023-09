Allgemein | STAR NEWS

Justin und Hailey Bieber: Am 5. Hochzeitstag verliebter denn je

DE Showbiz - Justin Bieber (29) meldete sich am Mittwoch (13. September) zu Wort, um seinen fünften Hochzeitstag mit Ehefrau Hailey (26) mit einem romantischen Posting auf Instagram zu würdigen.

Öffentliche Liebeserklärung

"An meine Kostbarste, meine Geliebte", leitete Justin seine Ode an Hailey ein. "5 Jahre. Du hast mein Herz gefangen genommen. Ich weiß in den tiefsten Tiefen meiner Seele bis in meine Knochen, dass diese Reise mit dir unsere wildesten Erwartungen übertreffen wird. Also lass uns weiterträumen, Baby. Auf immer und ewig. Ich liebe dich mit jeder Faser meines Seins." Und er schloss sein Posting mit den Glückwünschen "Alles Gute zum 5. Hochzeitstag!!!" Dazu postete der Star eine Reihe von Fotos von sich und seiner Ehefrau, die im Laufe der Jahre entstanden sind.

Hailey kennt Justin Bieber, seit sie 12 ist

Natürlich würdigte auch Hailey Bieber den großen Tag auf Instagram und postete einen ganzen Schwung Paarfotos. "5. Ich liebe dich", schrieb sie ganz schlicht dazu – wer will sich auch in einen poetischen Wettbewerb mit dem romantischen Justin begeben, wenn es auch wenige Worte tun. Das Paar lernte sich kennen, als Haileys Vater, Schauspieler Stephen Baldwin, die damals Zwölfjährige zur ‘Today Show’ mitbrachte und sie dem seinerzeit 15-jährigen Justin vorstellte. 2015 und 2016 dateten die beiden eine Weile, bevor sie 2018 endgültig ein Paar wurden und Justin Bieber seine Hailey heiratete.

Bild: Roger Wong/INSTARimages