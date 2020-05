Allgemein | STAR NEWS

Justin Bieber: Seine Frau drückt ihm die Pickel aus

DE Showbiz - Zu Beginn des Jahres machte Popstar Justin Bieber (26) bekannt, dass er unter der Lyme-Krankheit leide. Es hatte lange gedauert, bis die Ärzte die Ursache für seine gesundheitlichen Probleme gefunden hatten. Der Stress und die durch die Unwissenheit verursachte Angst sowie die Krankheit selbst verursachten bei dem Sänger zusätzlich Hautprobleme.

Justin Bieber kann sich in Hautangelegenheiten auf Hailey verlassen

Doch in seiner Frau Hailey (23) hat Justin nun seine Hautpflege-Expertin gefunden, die an ihrer eigenen Haut verschiedene Produkte ausprobiert hat, um herauszufinden, was funktioniert. In einer neuen Folge der Facebook-Watch-Serie 'The Biebers on Watch' erklärt der Musiker: "Sie quetscht und drückt an meiner Haut herum. Sie drückt Pickel aus. Dann trägt sie ein Serum auf und auch Gesichtsmasken."

Hautpflege-Routine dank Lockdown

Hailey ist dankbar, dass der Lockdown im Zuge der Coronavirus-Pandemie ihr ausreichend Zeit gegeben hat, um Justins neue Hautpflege-Routine zu perfektionieren. "Justin hat von Natur aus wirklich sehr gute Haut, aber in den letzten zwei Jahren hat er mit Akne-Ausbrüchen zu kämpfen", berichtet Hailey. "Ich bin sehr an Hautpflege interessiert und weil wir so viel Zeit während dieser Quarantäne hatten, habe ich ihm versichert, dass er am Ende der Quarantäne perfekte, glänzende Haut haben wird." Justin ist seiner Frau natürlich für alles dankbar: "Du hast mir bereits sehr mit meinem Selbstvertrauen geholfen, einfach damit, wie meine Haut bisher ist."

'The Biebers on Watch' wurde am 4. Mai erstmalig ausgestrahlt, neue Folgen kommen jeden Montag, Mittwoch und Freitag heraus. Die Serie findet man außerdem auf Justin Biebers Facebook-Seite.