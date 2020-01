Allgemein | STAR NEWS

Gülcan Kamps: Sex-Talk auf Instagram

DE German Stars - Im letzten Monat hat TV-Moderatorin Gülcan Kamps (37) ihren Fans bereits Dr. Sommer-Fragen beantwortet und auf die Aktion zahlreiche positive Reaktionen erhalten. Das nahm die TV-Persönlichkeit nun zum Anlass, ein neues TV-Format auf Instagram ins Leben zu rufen, auf dem sie mit ihren Anhängerinnen über weibliche Sexualität plaudert. Am 14. Januar startete sie ihr Projekt, das umgehend großen Erfolg erzielte.

"Wunsch erfüllt"

Das 15-minütiges Debüt-Video auf Instagram startete die Moderatorin mit den Worten: "Let's talk about sex! Eine neue IGT-Rubrik wurde von mir ins Leben gerufen und das nur für meine Ladies. Letzten Monat habe ich Dr. Sommer-Fragen beantwortet und eure Reaktion darauf war der Wahnsinn. Vor allem ihr, meine Ladies, habt mir geschrieben, dass ihr euch mehr zum Thema 'menschliche Sexualität' wünscht. Wunsch erfüllt."

Gülcan Kamps hat Erfolg

In der ersten Sendung berichtete Gülcan den Zuschauern davon, was Frauen am häufigsten zum Thema Sexualität googlen. Darunter wurden der Moderatorin zufolge häufig Fragen wie "Ist Sex mit dem besten Freund okay?" gestellt. Auch die Dauer und Häufigkeit von Sex war ein beliebtes Thema. Die Fragen beantwortete Gülcan mit dem Zitieren diverser Studien.

Der Sex-Talk kam bei den Fans überaus gut an. "Hallo Gülcan, ich finde, das ist eine richtig tolle Idee", hieß es da in dem Kommentaren, während ein anderer Follower schrieb: "Ich würde mich über weitere Themen sehr freuen".

Gülcan Kamps neues Projekt scheint sich als Erfolg auf ganzer Linie zu erweisen.