Allgemein | STAR NEWS

Gülcan Kamps verrät: Ihr Figur-Geheimtipp kann auch anderen helfen

DE Deutsche Promis - Gülcan Kamps (40) hat nichts zu verbergen. Die einstige Viva-Moderatorin hält ihre Fans mittlerweile auf Instagram auf dem Laufenden, und dort verriet die Mutter eines Sohnes auch, wie sie aus schafft, in schicken Klamotten immer noch so eine gute Figur zu machen.

Gülcan Kamps verrät ihren Toptipp

In einer den Körper umschmeichelnden Schlaghose in Knallpink und mit einem schwarzen schulterfreien Top sieht Gülcan auf Instagram einfach toll aus. Sie verrät aber auch gleich, wie sie das hinbekommt - mit Shapewear: "Meine große Liebe und mein Geheimnis warum dieser Look so nice sitzt." Sie fährt fort: "Ihr habt mich sehr oft danach gefragt und ich finde es nicht problematisch, als Mami/Frau das auch zuzugeben." Ein Tipp zum Nachmachen, findet Gülcan: "Ladys, ist nicht alles immer Gold was glänzt. Manchmal ist es einfach nur Shapewear."

Perfekt eingepackt

Gülcan gerät richtig ins Schwärmen: "Ich fühl mich dann direkt gut 'eingepackt' und mittlerweile gibt es sehr schöne, formende Unterwäsche! Sorry, wenn ihr eine 'hottere' Antwortet erwartet habt."

An anderer Stelle berichtet Gülcan vom Alltag mit “Baby Kamps”. Der 18 Monate alte Junge hatte keine Lust aufs Essen, berichtete sie vor einigen Tagen – darum habe sie bis vor Kurzem gestillt, anderthalb Jahre statt der geplanten sechs Monate. Doch nun sei Schluss, denn Gülcan hofft auf weiteren Nachwuchs, und da musste eben endlich abgestillt werden. Nach Mamas Brust hat sich der Kleine jedoch gleich einen erlesenen Geschmack zugelegt, denn während er bei den Großen mitaß und alles probierte, entdeckte er seine Leidenschaft für gekochtes Ei mit Trüffel. "Schatzi hat es probiert und fand es so lecker", erzählte Gülcan Kamps schmunzelnd in ihrer Instagram Story.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images