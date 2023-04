Allgemein | STAR NEWS

Gülcan Kamps: Warum die Moderatorin ihre Fans um Hilfe bittet

DE Deutsche Promis - Für Gülcan Kamps (40) zählt seit der Geburt ihres Kindes vor allem ihr Nachwuchs. Ende 2021 wurde die ehemalige VIVA-Moderatorin erstmals Mutter und geht seitdem vollkommen in ihrer Rolle. auf. So sehr, dass sie das Kind auch fast 1,5 Jahre später noch stillt

"Sitze hier und bin ratlos!"

Doch damit soll jetzt Schluss sein — das verkündete der Star am Mittwoch (26. April) auf Instagram. Gülcan will abstillen. Das hat seinen Grund, wie sie ihren 461.000 Followern verriet. "Mein Schatz ist mittlerweile fast 1,5 Jahre und wird nach wie vor sehr viel gestillt plus Beikost! Wir lieben es (beide)…ABER wir möchten ein zweites Kind (vor allem für unser erstes Kind) und mein Frauenarzt hat mir dringend empfohlen abgestillt zu haben, bevor ich wieder schwanger werde." Ganz so einfach ist das aber nicht, denn die Moderatorin fühlt sich von der Fülle der Informationen zum Thema überwältigt. "Ich habe bis heute alles gelesen, alles versucht und sitze hier und bin ratlos!" schrieb sie weiter.

Gülcan Kamps braucht Hilfe

Doch wozu hat Gülcan Kamps denn ihre große Followerschar? "Wir haben uns schon so oft gegenseitig geholfen daher hoffe ich auf die passende Idee/Lösung/Ansatz in den Kommentaren." Sie macht sich aber keine falschen Hoffnungen: "Jede Stillbeziehung ist sehr individuell und einen richtigen Tipp zu geben ist total schwer (das weiß ich)."

Dabei hat der Star schon so viel um die Ohren. "Unser Kind wird immer aktiver und ich habe immer weniger Zeit." Hilfe habe sei keine, erklärte Gülcan in ihrer Story weiter. Sie wuppt den Alltag allein, denn es wohnt auch keine Familie in der Nähe. Da sei es schwer, sich weiter eine Karriere aufzubauen. Mit einem zweiten Kind hat Baby Nr. 1 immerhin Gesellschaft — und Gülcan Kamps bekommt hoffentlich viele Tipps von ihren Fans.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images