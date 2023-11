Allgemein | STAR NEWS

Manche Follower sind irritiert: Gülcan Kamps‘ Nachwuchs bekommt ein neues Pseudonym

DE Deutsche Promis - Baby Kamps" ist kein Baby mehr — und das dürfte eigentlich keine Überraschung sein. Es ist schließlich schon fast zwei Jahre her, dass Gülcan Kamps (41) stolz auf Social Media verkündete, dass sie Mutter geworden war.

"2 Jahre hat das Pseudonym Baby Kamps hier bei Instagram fantastisch gepasst"

Zuvor hatte die Moderatorin ihre Follower an ihrer Schwangerschaft teilhaben lassen, und auch seit der Ankunft des neuen Erdenbürgers gibt es immer wieder Updates. Den Namen oder das Babygeschlecht kennen wir allerdings nicht. Jetzt soll "Baby Kamps" ein neues Pseudonym erhalten, wie Gülcan am Montag (13. November) auf Instagram verriet. "2 Jahre hat das Pseudonym Baby Kamps hier bei Instagram fantastisch gepasst", schrieb der TV-Star. "Jetzt, wenn ich euch etwas Besonderes erzählen möchte (weil ich es nicht für mich behalten kann) passt Baby Kamps einfach nicht mehr. Wenn ihr meinen Schatz erleben würdet und mit meiner Maus mal sprechen (sic), wüsstet ihr genau was ich damit meine."

Gülcan Kamps Follower verstehen, was sie meint

Mit großer Fanfare verkündete Gülcan Kamps dann den neuen Namen. Das "offizielle neue Pseudonym für unseren Schatz" ist "MINI KAMPS". Das ist natürlich eine Menge Lärm für sehr wenig Informationen, doch von so etwas lebt Social Media schließlich, und die meisten ihrer 445.000 Follower können nachvollziehen, warum die Moderatorin die Baby-Bezeichnung nicht mehr für angebracht hält. "Die Zeit rennt wortwörtlich davon", schrieb jemand. Andere freuten sich: "Mini passt super." Doch es wurden auch kritische Stimmen laut. Warum, so deren Kritikpunkt, macht sie Mini Kamps überhaupt so oft zum Thema, ohne auch nur ansatzweise Details über das Kind zu verraten? Das ist letztlich aber wohl Gülcan Kamps selbst überlassen.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images