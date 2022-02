Allgemein | STAR NEWS

Gülcan Kamps: Motiviert gegen Baby-Pfunde

DE Deutsche Promis - Moderatorin Gülcan Kamps (39) hat sich für 2022 ein großes Ziel gesetzt. Ihr Körper soll wieder straffer werden. Sie weiß auch, wie es geht - nur muss sie auch konsequent sein.

Die Muskeln müssen wieder her

Vor zwei Monaten wurde die gebürtige Lübeckerin Mutter und hat sich damit einen großen Wunsch erfüllt. Noch immer ist sie ganz verzückt von ihrem Sprössling, aber so langsam will sie sich auch wieder sich selbst und ihrem Körper widmen. Das bedeutet für den TV-Star ab auf die Matte, wie er seinen 200.000 Followern auf Instagram erzählte: "Gefühlt habe ich 2021 alle meine Muskeln beziehungsweise deren Leistung verloren und möchte mir dieses starke Körperbewusstsein zurückholen." Nur ist es mit einem zwei Monate alten Kind nicht so leicht, Zeit zu finden. Und so findet man die Wahl-Düsseldorferin am späteren Abend beim Yoga, was sie gleich auf Instagram mitteilte. "Jetzt fühle ich mich super, auch wenn die Motivation nicht immer direkt da ist.

Gülcan Kamps will von den schnellen Snacks weg

Neben viel Sport möchte Gülcan Kamps auch ihre Ernährung umstellen, aber auch das ist als frisch gebackene Mutter nicht ganz so leicht. Schließlich verlangt das Baby die volle Aufmerksamkeit. Da noch gesunde Mahlzeiten zu kochen, ist nicht einfach. "Aber ganz ehrlich: Ich verfalle seit der Geburt ständig den schnellen Snacks", gab der Star gegenüber seinen Fans zu. Aber eigentlich ist alles halb so schlimm, konnte die Neu-Mami ihren Anhänger*innen nach einem Arztbesuch verkünden: "Sieben Kilo seit der Schwangerschaft verloren."

Ihr Baby hält sie halt auf Trab. "Mein Schatz ist tatsächlich tagsüber immer hellwach", offenbarte Gülcan Kamps bei einem ihrer "Mami-Updates" für ihre Fans. Aber sie hat eine Methode gefunden, um den kleinen Liebling zum Schlafen zu bewegen. "Sobald ich meinen Schatz in den Kinderwagen packe, höre ich nach fünf Minuten ein ganz leises Schnarchen." Und sie selbst bewegt sich auch dabei – so kommt Gülcan Kamps ihrem Ziel von strafferen Muskeln immer näher.

