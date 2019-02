Allgemein | STAR NEWS

Gülcan Kamps: Das macht das Plappermaul heute

Moderatorin Gülcan Kamps hat sich neue berufliche Perspektiven gesucht und gefunden. Heute arbeitet sie vornehmlich als Immobilienmaklerin auf Mallorca.

Mit Häusern klingelt die Kasse

Gülcan Kamps hat sich neue Herausforderungen gesucht. Jahrelang war die Deutsch-Türkin aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken. Seit ihrer Hochzeit mit Sebastian Kamps (37) ist es merklich stiller um Gülcan geworden. Doch was macht sie jetzt? Im Interview mit ‘Closer’ verrät die Schönheit, dass sie jetzt mit Immobilien ihr Geld verdient: "Ich verkaufe auf Mallorca Grundstücke, Wohnungen und Häuser. Manchmal auch in Deutschland. Bisher läuft noch alles über Bekannte und Mund-zu-Mund Propaganda, aber ich suche schon nach einem Büro auf Mallorca und lasse auch eine Internetseite bauen." Doch damit nicht genug: Sie ist noch immer als Moderatorin tätig, wenn auch nicht vor Kameras. Stattdessen gibt sie anderen Menschen Tipps, wie man so erfolgreich werden kann wie sie: "Ich moderiere Firmenfeiern und gebe Sparkassen-Mitarbeitern Workshops. Das sieht man zwar nicht, aber es ist tatsächlich so, dass man dort das richtige Geld verdient."

Nehmt mich!

Das heißt aber nicht, dass Gülcan komplett mit der deutschen Fernsehlandschaft abgeschlossen hat. Es gibt einen Job, der sie durchaus reizen würde, auch wenn bislang kein offizielles Angebot vorliegt. Gülcan ist nämlich ein großer Fan des Dschungelcamps und würde nichts lieber tun, als das Treiben der C-Prominenten in der australischen Wildnis zu kommentieren: "Ich würde sehr gerne den Job von Sonja Zietlow übernehmen. Also wenn sie mal keine Lust mehr hat, würde ich RTL empfehlen, mich zu nehmen." Ob RTL auf dieses unwiderstehliche Angebot zurückkommen wird?

