Gülcan Kamps: Das Baby ist da!

DE Deutsche Promis - Die 194.000 Follower von Gülcan Kamps (39) hatten am Dienstag (14. Dezember) einen süßen Start in den Tag. Die Moderatorin hatte nämlich gute Nachrichte: Sie ist erstmals Mutter geworden.

"Herzlich willkommen!"

Überrascht hat es indes niemanden, denn tagelang war es still gewesen auf dem Instagram-Profil der quirligen TV-Frau, die sich sonst regelmäßig auf Social Media mit Updates zu Wort meldet. Allerdings wählte der Star ein eher unkonventionelles Bild, um seine frohe Botschaft zu verkünden, denn anstelle des übliches Schnappschusses einer winzigen Babyhand sieht man — eine schwangere Gülcan! Erst in der Bildunterschrift wird klar, dass die Familie sich vergrößert hat. "Herzlich Willkommen, mein Schatz!" schreibt Gülcan da.

Gülcan Kamps und Baby Kamps

Gülcan erklärt "Dieses Bild ist wenige Stunden vor deiner Geburt entstanden und hat uns zu den glücklichsten Eltern auf dieser Welt gemacht. Wir lieben dich, Baby Kamps." Die dringenden Fragen, mit denen ihre Follower sie in den letzten Monaten gelöchert haben, bleiben nach wie vor unbeantwortet. So wissen wir zurzeit weder den Namens des neuen Erdenbürgers noch das Geschlecht. Immerhin hatte die Moderatorin erst vor Kurzem erwähnt, dass sie und ihr Mann Sebastian sich endlich auf einen Namen geeinigt hatten.

Ob sie ihren Babybauch vermissen wird? Schließlich hatte sie im Gespräch mit 'Bild' verraten: "Ich freue mich über jedes Kilo, was dazu kommt." In einem Video auf Instagram erklärte sie zudem: "Heute bin ich etwas wehmütig, wenn ich daran denke, dass ich nur noch wenige Wochen meinen Babybauch haben darf." Ihr Nachwuchs wird Gülcan Kamps aber vermutlich so auf Trab halten, dass zum Trauern um den Babybauch keine Zeit bleibt!

Bild: Andreas Arnold/picture-alliance/Cover Images