Große Enthüllung in TV-Show: Cardi B ist wieder schwanger

DE Showbiz - Das Familienleben von Cardi B (28) ähnelt einer Achterbahnfahrt: Mal will sich die Rapperin ('WAP') von Ehemann Offset (29) trennen, hat sogar schon die Scheidung eingereicht… nur um es sich wenige Tage später anders zu überlegen.

Ein Geschwisterchen für Kulture

Seit ihrer letzten Versöhnung scheint die Beziehung der beiden Musiker allerdings in ruhigere Fahrwasser zu segeln. Es ist in der Tat so harmonisch, dass Cardi am Sonntagabend (27. Juni) gemeinsam mit Offset und seiner Band Migos ('Bad And Boujee') bei den BET Awards in Los Angeles auftrat. Neben Musik hatte die eigenwillige New Yorkerin aber noch eine andere Überraschung im Gepäck. Ihr hautenger strassbesetzter Bodysuit zeigte deutlich, dass Cardi wieder schwanger ist — ihr Babybauch wurde nur von einem dünnen, durchsichtigen Stoff bedeckt, der keine Zweifel ließ: Tochter Kulture, die am kommenden Montag drei Jahre alt wird, bekommt ein Geschwisterchen.

Cardi B ist eine tolle Mutter

Es ist nicht das erste Mal, dass Cardi B ihre aufregenden Neugikeiten in einer TV-Sendung unters Volk brachte: Auch als sie 2018 mit Kulture schwanger war, überbrachte sie ihren Fans durch die Babykugel auf der Bühne die frohe Botschaft. Eine tolle Mutter ist die Rapperin allemal, wie ihr Ehemann versicherte: Offset hat drei weitere Kinder, und um die würde sie sich kümmern, als seien sie ihre eigenen.

"Meine anderen Kids, die nicht ihre sind… sie gibt ihnen dieselbe Liebe", schwärmte Offset. "Es ist wunderbar." Wann wir mit dem Nachwuchs rechnen können, ist nicht bekannt. Für Cardi B war der Abend ohnehin ein voller Erfolg — sie gewann bei den BET Awards gleich drei Preise.

Bild: Media Punch/InStar/Cover Images