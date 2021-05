Allgemein | STAR NEWS

Glücklich, aber müde: Lena Gercke über ihr Leben als Mutter

DE Deutsche Promis - Wonach sehnt sich Lena Gercke (33) derzeit ganz besonders? Eine Nacht durchzuschlafen sei ein absoluter Traum, verrät die junge Mutter in einer aktuellen Instagram-Story. Denn so sehr sie ihre zweieinhalb Monate alte Tochter Zoe liebt, so sehr fehlt ihr derzeit ihre ungestörte Nachtruhe.

Lena Gercke im Mama-Stress

"Leute, mir geht es grade richtig gut. Wisst ihr warum? Ich kann morgen ausschlafen", erklärte sie in ihrem Video, das sie in München aufnahm, wo sie bei den 'BMW Open 2021' ein Tennis-Showmatch mit Sascha Zverev bestritt. "Der Gedanke daran, morgen nicht um 5 Uhr aufstehen zu müssen, macht mich so glücklich", erklärte die Gewinnerin der allerersten 'GNTM'-Staffel. "Ich glaube, alle Mütter da draußen können mich grade verstehen!"

Dustin Schöne passt auf Zoe auf

Während Lena ihren Pflichten in München nachkommt und nebenbei mal richtig schön ausschläft, passt ihr Partner Dustin Schöne (35) auf die gemeinsame Tochter auf. Der ließ aber augenzwinkernd schon durchblicken, dass er nun ein paar ungestörte Nächte bei dem Model gut habe. Aktuell wacht Zoe alle zwei Stunden auf und spätestens um fünf Uhr ist es ganz vorbei mit der Nachtruhe. Kein Wunder, dass Lena so glücklich über ihren Ausflug nach München ist, der ihr neben der Arbeit die Gelegenheit gibt, Schlaf nachzuholen. "Jetzt mal im Ernst: Es ist grade so krass mit unseren Nächten und wir sind einfach nur fertig und müde", erklärte Lena Gercke, die ihre Tochter zwar vermisst, aber ihren Schlaf auch.

Bild: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress/picture-alliance/Cover Images