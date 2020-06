Allgemein | STAR NEWS

Gigi und Bella Hadid: Ihre Kleider helfen Bedürftigen

DE Showbiz - Weltweit laufen zurzeit Auktionen für gute Zwecke, denn gerade in der Corona-Krise sind immer mehr Menschen in Not geraten. Auch Gigi und Bella Hadid wollten nicht zurückstehen und spendeten einen Teil ihrer Luxusgarderobe.

Models wollen Gutes tun

Die beiden Supermodels sind Teil einer Charity-Auktion der britischen 'Vogue'. 'The Way We Wore' startete am 9. Juni, und die Erlöse sind für den britischen Gesundheitsdienst NHS und die National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) bestimmt, eine US-Bürgerrechtsorganisation für Afroamerikaner. Neben den Hadid-Schwestern hatten unter anderem auch ihre Kolleginnen Kendall Jenner, Plus-Size-Ikone Ashley Graham und Model-Veteranin Helena Christensen, die heutzutage auf der anderen Seite des Objektivs als Fotografin tätig ist, ihre Kleiderschränke geplündert.

Gigi und Bella Hadids Kleiderschrank war beliebt

Die Luxus-Artikel erwiesen sich als Renner. Bellas farbbeschmierte Boots von Miu Miu waren der lukrativste Beitrag, brachten gut 12.000 Euro ein. Auch Gigis Dior-Tasche in Sattelform erfreute sich großer Beliebtheit und wechselte für fast 4.500 Euro den Besitzer. Insgesamt zeichneten die Schwestern, die vier Auktionsstücke gespendet hatten, für 61.000 Euro verantwortlich, welche nun an den NHS und die NAACP fließen können. Kendall Jenners weiße Chanel Jacke brachte immerhin 2.230 Euro ein, den gleichen Betrag, den Ashley Graham mit einem engen schwarzen Siriano-Kleid beisteuern konnte.