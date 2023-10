Allgemein | STAR NEWS

„Tragödie, die durch nichts zu rechtfertigen ist“: Gigi Hadid verurteilt Hamas-Angriff

DE Showbiz - Gigi Hadid (28) hat ihrem Entsetzen über das momentane Geschehen im Nahen Osten Ausdruck verliehen. Obwohl das Supermodel palästinensische Wurzeln hat und sich in der Vergangenheit immer wieder mit der 'Free Palestine'-Bewegung solidarisiert hatte, hat es kein Verständnis für das brutale Vorgehen der Hamas, die am 7. Oktober einen Überraschungsangriff auf Israel startete.

Jeden Tag verlieren Unschuldige in diesem Konflikt ihr Leben"

"Meine Gedanken sind bei all denjenigen, die von dieser Tragödie betroffen sind, die durch nichts zu rechtfertigen ist", schrieb Gigi am Dienstag (10. Oktober) auf Instagram. "Jeden Tag verlieren Unschuldige in diesem Konflikt ihr Leben — viel zu viele darunter sind Kinder." Sie hält nicht damit hinterm Berg, dass ihr das Schicksal der Palästinenser*innen am Herzen liegt. "Ich habe viel Mitgefühl und das Herz tut mir weh angesichts des Kampfes der Palästinenser*innen und ihres Lebens unter den Besatzern….eine täglich gefühlte Verantwortung." Dennoch kann sie die Art und Weise, wie der Konflikt eskalierte, nicht gutheißen.

Gigi Hadid ist für Palästina, aber gegen Hamas

"Ich fühle auch eine Verantwortung für meine jüdischen Freund*innen", fuhr Gigi Hadid fort. "Um es noch einmal klarzustellen: Während ich für die Palästinenser*innen Hoffnungen und Träume habe, beinhalten diese niemals den Wunsch, dass jüdische Menschen dabei zu Schaden kommen." Sie unterstütze den Kampf mit friedlichen Mitteln, betonte die Amerikanerin weiter. "Unschuldige zu terrorisieren ist nicht Teil der Bewegung 'Free Palestine' und tut dieser auch nicht gut." Zivilist*innen auf beiden Seiten hätten es nicht verdient, Opfer der ständigen Gewaltspirale zu werden. Zudem würde wieder einmal die Idee Nahrung erhalten, dass Pro-Palästina mit Antisemitismus gleichzusetzen sei. "Ich schicke allen, die leiden meine Liebe und meine Kraft, egal wo", erklärte Gigi Hadid.

Bild: Jennifer Graylock/INSTARimages