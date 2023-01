Allgemein | STAR NEWS

Gigi Hadid: Davor hat das Supermodel panische Angst

DE Showbiz - Ihre makellose Haut ist ihr Markenzeichen: Gigi Hadid (27) gehört zur ersten Riege der internationalen Supermodels. Ihr Gesicht schmückt Kampagnen der großen Designer-Marken, von Tommy Hilfiger bis Versace.

"Ich bin wirklich kein Hautpflege-Guru"

Doch in einem Interview mit dem 'Wall Street Journal' machte die Berufsschönheit jetzt ein erstaunliches Geständnis. Während andere nämlich für ihr makelloses Äußeres pausenlos am Cremen und Optimieren sind, macht Gigi um Facials einen großen Bogen. "Ich bin wirklich kein Hautpflege-Guru", gestand die Amerikanerin und fügte hinzu: "Ich habe panische Angst vor Facials. Ich habe einmal in meinem Leben eines gehabt, vor dem letzten Met Ball, weil es jemand war, der mit meiner Schwester (Bella) und einer meiner besten Freundinnen arbeitet, und ich habe das nötige Vertrauen gehabt. Aber sonst halte ich es wirklich einfach."

Gigi Hadid backt Lama-Pfannkuchen

Dabei hat Gigi Hadid neben ihr Karriere auch sonst alle Hände voll zu tun, schließlich ist sie seit 2020 Mutter einer kleinen Tochter. Von Khais Vater, dem Sänger Zayn Malik, hat sich das Model mittlerweile getrennt. "Meine Morgenroutine ist wirklich ganz die einer Mutter", versicherte Gigi. "Ich esse, was Khai isst. Ich mache ihr jeden Tag Pfannkuchen und Würstchen." Als Khai sie fragte, was sie sich zu Weihnachten wünschte, antwortete sie, sie wolle eine neue Pfanne für die Pfannkuchen. "Ich habe die dann über den Weihnachtsmann bestellt. Die Pfanne ist so cool, jede kleine Mulde ist ein anderes Tier und sie kann Löwen- oder Lama-Pfannkuchen essen. Das macht so viel Spaß", lachte Gigi Hadid.

Bild: Janet Mayer/startraksphoto.com/Cover Images