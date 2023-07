Allgemein | STAR NEWS

Auf den Cayman Islands: Supermodel Gigi Hadid wegen Drogenbesitzes verhaftet

DE Showbiz - Ihren Ferienauftakt hatte sich Gigi Hadid (28) sicher anders vorgestellt. Statt direkt an den Strand ging es für das Supermodel vorübergehend in Haft. Bei der Ankunft auf den exklusiven Cayman Islands hatte man vergangene Woche Drogen im Gepäck der Berufsschönheit gefunden.

Bei der Einreise gab es Ärger

Gigi war mit ihrer guten Freundin Leah Nicole McCarthy unterwegs, um sich in der Karibik zu entspannen. Doch als ihr Gepäck bei der Einreise durchleuchtet und anschließend durchsucht wurde, stellten Beamte Marihuana und "Utensilien, die für den Konsum von Ganga verwendet werden" sicher. Beide wurden daraufhin verhaftet, kamen anschließend aber auf Kaution frei. Zwei Tage später erschienen die Frauen vor dem Summary Court und bekannten sich schuldig. Gegen eine Zahlung von 1.000 Dollar (knapp 900 Euro) konnte ein Eintrag ins Strafregister vermieden werden.

"Ende gut, alles gut" für Gigi Hadid

Die Urlaubsstimmung ließen sich Gigi Hadid und ihre Begleitung indes nur kurz vermiesen. Am Montag (17. Juli) teilte sie einen kurzen Clip auf Instagram, auf dem sie und ihre Freundin entspannt am Traumstrand liegen. "Ende gut, alles gut", schrieb sie darunter, und ließ derweil durch ihr PR-Team Klarheit schaffen: "Gigi reiste mit Marihuana, welches in NYC mit einer medizinischen Lizenz legal erworben wurde. Dieses ist für medizinische Zwecke auch auf Grand Cayman seit 2017 legal." Sie sei nicht vorbestraft und habe den Rest ihres Aufenthaltes genossen. In der Tat erfreut Gigi Hadid ihre Fans mit vielen Urlaubs-Schnappschüssen — und sie sieht sehr erholt aus!

