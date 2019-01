Allgemein | STAR NEWS

Gigi Hadid: Wegen Fotodiebstahl angezeigt

Gigi Hadid (23) hat ein Paparazzi-Bild ohne Erlaubnis verwendet.

Die Berufsschönheit ist wie jedes andere Model: Schöne Fotos von sich werden gerne auf Instagram gepostet. Da spielt es meist keine Rolle, ob das Model die Berechtigung dafür hat oder nicht. Die Agentur Xclusive-Lee Inc. hat daran nun Anstoß genommen und rechtliche Schritte eingeleitet. Gigi hatte im Oktober des vergangenen Jahres ein Bild von sich auf dem Laufsteg gepostet, das sie auf Twitter gefunden hatte. Das Bild wurde zwar einige Tage später wieder entfernt, doch da war die Agentur auf den Missbrauch bereits aufmerksam geworden. Als erster Schritt wurden Gigis Manager informiert: Wenn ihre Klientin das Bild nicht erst lizenziert, darf sie es nicht verwenden. Das gefiel dem Model allerdings gar nicht, und es wetterte öffentlich auf Social Media gegen rechtmäßigen Besitz. Sie rechtfertigte sich mit der Aussage, sie hätte das Bild lizenziert, wenn sie gewusst hätte, welcher der mehr als 15 Paparazzi es geschossen hat. Noch besser wäre es gewesen, wenn die Agentur sie informiert hätte, bevor rechtliche Schritte eingeleitet wurden. Dass eine Multi-Millionärin nicht mit gängigen Geschäftspraktiken vertraut ist, dürfte die Geschäftsführer der Agentur gewundert haben. Die lösen nun ihr Versprechen ein, eine Anzeige zu stellen. In ihrer Anzeige, die von 'The Blast' zitiert wird, verlangen sie von Gigi Hadid Schadenersatz und jeden Cent Profit, den das Model mit dem Posten des Fotos gemacht hat.

Weiter heißt es in den juristischen Dokumenten, Gigi hätte klüger sein sollen, nachdem sie bereits 2017 wegen des gleichen Vergehens angezeigt worden war. Dieser Fall endete mit einer außergerichtlichen Einigung. Die Fotoagentur will zudem erreichen, dass Gigi nie wieder ein Bild aus ihrem Portfolio verwenden darf.

