Gigi Hadid: “Ich lerne jeden Tag etwas über mich”

Gigi Hadid (23) gehört derzeit zu den erfolgreichsten Damen ihrer Branche und kann sich vor Aufträgen kaum retten. Einen Teil ihrer Zeit widmet Gigi aber auch ihrer wohltätigen Arbeit. In diesem Zuge wurde sie vor wenigen Tagen [7. April] für ihr Engagement bei UNICEF beim 'Variety Power of Women'-Event in New York geehrt.

Man lernt nie aus

Bei ihrer Arbeit legt das Top-Model Wert darauf, nicht zu stagnieren und sich weiterzuentwickeln. Dabei lässt sie sich gern von anderen starken Frauen inspirieren. "Ich versuche, jeden Tag etwas über mich selbst zu lernen und bin immerzu auf der Suche nach Frauen, die mich inspirieren. Und ich sage ihnen auch, dass sie mich inspirieren, denn sobald diese Konversation erst einmal ins Rollen gekommen ist und diese Energie eine Freundschaft oder Gemeinschaft beherrscht, ist es sehr hilfreich", erklärt sie im 'Extra'-Interview. "Es ermutigt mich, zu sehen, wie andere Frauen ihre Energie teilen."

Lehrreiche Arbeit für UNICEF

Ihre Arbeit für UNICEF ist ein "Lernprozess", der durch einen ständigen Perspektivwechsel angeregt wird: "Täglich geht es darum, die Leute nach ihrem Leben zu befragen und von ihnen zu lernen und ihre Perspektive zu verstehen, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche und ihre Träume. Ich liebe es, etwas über so viele verschiedene Arten von Problemen in unterschiedlichen Gemeinschaften und bei den Menschen selbst zu lernen und zu sehen, mit welchen Problemen sie konfrontiert sind."

Zukunftsprojekt mit den Schwestern

Gigi besuchte den Event gemeinsam mit ihren Schwestern Bella, Marielle und Alana - eine der seltenen Gelegenheiten, zu der alle Geschwister zusammenkamen. Doch für die Zukunft ist bereits ein gemeinsames Projekt geplant: Der Kauf eines Hauses, in dem später einmal ihre Kinder miteinander spielen können. "Wir haben eine Art Bauernhaus der Familie, in das wir oft fahren… Ja, wir vier kaufen vielleicht eines Tages irgendetwas zusammen, damit all unsere Kinder an einem Ort gemeinsam Zeit verbringen können. Ich habe zwar noch keine Kinder, aber eine meiner Schwestern hat schon welche", so Gigi Hadid.

© Cover Media