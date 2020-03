Allgemein | STAR NEWS

Geschäftstüchtige Cardi B: Verwarnung der Wettbewerbsbehörden

DE Showbiz - Cardi B (27) hat eine riesige Fangemeinde. Wenn die Rapperin ('Bodak Yellow') also auf Social Media Lobgesänge über bestimmte Produkte singt, ist diese Werbung Millionen wert.

Loblieb auf Schlankheitstee

Allerdings müssen Stars, die ihren Followern kommerzielle Inhalte darbieten, diese auch entsprechend kennzeichnen und gegebenenfalls klar machen, welches Interesse sie an dem dargestellten Produkt haben. Das soll Cardi B laut der US-Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commission (FTC) versäumt haben. Doch der Reihe nach: Im November 2018 hatte der Star ein Video hochgeladen, in dem er die Vorzüge des Schlankheitstees Teami anpries. Dieser Tee, so Cardi B, habe ihr geholfen, nach ihrer Schwangerschaft ihr überschüssiges Gewicht wieder loszuwerden — vier Monate zuvor war Töchterchen Kulture geboren worden.

Cardi B hat finanzielles Interesse

Dabei hatte Cardi B durchaus Sorgfalt walten lassen: Sie schwärmte von Teami und rührte gehörig die Werbetrommel für einen besonderen Deal zum Black Friday, versah ihr Video aber mit ausreichend Hashtags, die hervorhoben, dass es sich bei dem Clip um Werbung handelte. Das war der FTC allerdings nicht genug. Denn nur die Follower, die auf ein unauffällig angebrachtes 'Mehr' klickten, wurden anschließend darüber aufgeklärt, dass die Rapperin für ihre Rolle als offizielle Sprecherin von Teami bezahlt wurde. Wer sich nur das Video anschaute, blieb darüber im Dunkeln.

Jetzt hat sich Cardi B damit eine offizielle Verwarnung der Behörden eingehandelt. Es ist nicht erste Kontroverse um Teami. Der Teehersteller selbst ist 'Buzzfeed' zufolge bereits ins Visier der FTC geraten, denn er soll die angeblichen gesundheitlichen Vorteile des Getränks nicht ausreichend belegen können. Cardi B hat sich zu dem Vorfall noch nicht geäußert.