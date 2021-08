Allgemein | STAR NEWS

Gerüchte um Jennifer Aniston und David Schwimmer: Mehr als nur ‘Friends’?

DE Showbiz - Haben Jennifer Aniston (52) und David Schwimmer (54) jahrelang für 'Friends' als Ross und Rachel gemeinsam vor der Kamera gestanden und dabei ihre wahren Gefühle füreinander unterdrückt. In der Serie wird aus den beiden Schauspielern schließlich ein Paar und jetzt will 'Closer Online' erfahren haben, dass beide auch im echten Leben viel Zeit miteinander verbringen.

"Die Chemie ist noch immer da"

Es soll losgegangen sein, nachdem die beiden sich zur 'Friends'-Reunion wiedersahen. Im einmaligen Special, welches im Mai ausgestrahlt wurde, erklärte David, dass er sich "so richtig auf Jennifer stand", und sie erklärte: "Das beruht auf Gegenseitigkeit." Waren sie dabei zum ersten Mal ehrlich miteinander? "Es wurde klar, dass die Erinnerung an alte Zeiten auch alte Gefühle füreinander aufgewühlt hat", wusste ein Insider zu berichten. "Diese Chemie, die sie immer verstecken mussten, ist noch immer da." Blieb es bei dem kurzen Wortwechsel?

Wie geht es weiter für Jennifer Aniston und David Schwimmer

Der Insider glaubt, dass da mehr ist: "Sie fingen sofort nach den Dreharbeiten an, einander regelmäßig Textnachrichten zu schicken und gerade letzten Monat ist David von New York, wo er lebt, nach Los Angeles geflogen, um Jen zu besuchen." David hat zudem erklärt, dass sie nie zusammen waren, weil einer der beiden immer in einer Beziehung war. "Wir haben unsere Gefühle auf Ross und Rachel übertragen."

Einen Kommentar gibt es weder von David noch von Jennifer. Die hatte erst vor wenigen Tagen den Geburtstag ihres Ex Justin Theroux mit einem Foto seines nackten gestählten Oberkörpers gefeiert, welches sie auf Instagram teilte. Beide haben noch immer ein gutes Verhältnis zueinander. Doch was die Leute im Moment wirklich interessiert, ist das Verhältnis zwischen David Schwimmer und Jennifer Aniston.

Bild: Faye Sadou/Cover Images