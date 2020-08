Allgemein | STAR NEWS

‘Germany’s Next Topmodel’: Heidi Klum kündigt Änderungen an

DE German Stars - Model Heidi Klum (47) bringt Instagram-Follower und Model-Aspirantinnen schon mal in Stimmung, denn bald beginnen die Castings für Staffel 16 der Castingshow 'Germany's Next Topmodel'. Dafür kündigt Heidi Veränderungen an – endlich soll es mehr Diversität geben.

Heidi Klum gibt jedem eine Chance

ProSieben nimmt bereits Bewerbungen entgegen, und viele Mädchen haben ihre Videos und Bilder bereits auf der Website hochgeladen. Heidi ermutigt alle, denen es in den Fingern juckt, es ebenfalls zu probieren. Dieses Jahr will sie vielen eine Chance geben, die sich in früheren Jahren gar nicht erst beworben hätten.

In ihrem Video, dass sie auf dem Bauch liegend am Strand zeigt, sagt Heidi: "Du denkst, du bist zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu alt? Ich denke das nicht! Meine Türen sind für alle offen." Die Fashion-Industrie habe sich komplett verändert, erklärt sie. Darum verändert sich die Show genauso.

Auf die Persönlichkeit kommt's an

Auch wenn in Staffel 15 bereits Kandidatinnen zum Zuge kamen, die nicht so extrem dem klassischen Schönheitsideal entsprachen, das bislang propagiert wurde, so kam das vielgepriesene 'Team Diversity' leider nicht weit. Viele dieser jungen Frauen wurden im Laufe der Staffel ausgesiebt. Dieses Mal möchte Heidi Ernst machen, denn ab jetzt soll nur noch eins zählen: Personality. "Überzeug mich mit deiner Persönlichkeit und vielleicht wirst dann du 'Germany’s Next Topmodel' 2021", fordert Heidi Klum ihre Fans auf.