Georgina Fleur: So leidet sie in der Schwangerschaft

DE Deutsche Promis - Dieses Update auf Instagram bereitet Georgina Fleurs (31) Followern Sorgen. Die Reality-Darstellerin lebt zwar ein scheinbar glamouröses Leben vor der schillernden Kulisse von Dubai, doch einfach hat sie es nicht. Denn ihre Schwangerschaft verläuft alles andere als einfach.

"Ich bin nur erschöpft"

"Und zwar habe ich so krasse Bauchkrämpfe. Ich habe das Gefühl, meine Bauchdecke reißt auf. Das ist irgendwie so eine Mischung aus einem Übelkeitsgefühl, Krämpfen und Schmerzen", so der Star auf Social Media. "Ich dachte, es wird in den späteren Schwangerschaftswochen einfacher. Ich kann einfach nichts machen, ich bin nur erschöpft." Sollte es so weitergehen, müsse sie wohl bald wieder einen Arzt zu Rate ziehen.

Georgina Fleur bekam keine Luft mehr

Dabei musste sie bereits im April in Deutschland vorübergehend ins Krankenhaus. "Ich habe keine Luft mehr bekommen, bin zusammengebrochen und hatte daraufhin eine Panikattacke. Ich bleibe jetzt zur Beobachtung erstmal hier", berichtete die Influencerin damals.

Doch die Gesundheit ist nicht ihre einzige Sorge, auch der öffentliche Schlagabtausch mit ihrem Ex Kubilay Özdemir setzt der werdenden Mutter zu. Der behauptet, seine ehemalige Freundin habe ihn mit einem Messer angegriffen. Obwohl es ihm eigenen Worten zufolge sehr schlecht ging, war er immerhin noch imstande, Videos auf dem Krankenbett aufzunehmen und auf Social Media hochzuladen. Georgina Fleur hat vermutlich zurzeit aber andere Sorgen.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress