Georgina Fleur empört: Das Jugendamt will vorbeischauen

DE Deutsche Promis - Georgina Fleur (33) liebt das Leben im Promi-Paradies Dubai, doch aktuell ist ihr etwas mulmig zumute. Das Jugendamt hat die Reality-TV-Darstellerin ('Das Sommerhaus der Stars') ins Visier genommen, nachdem Hinweise eingingen, dass sie ihr Kind nicht ausreichend betreue.

Georgina Fleur nimmt’s persönlich

“Ich wurde angeschwärzt, dass ich meine Tochter vernachlässigen würde“, klagte sie in ihrer Instagram Story und erzählte von der Vorladung beim Jugendamt: “Wir haben uns mit der Frau unterhalten. Ich habe ihr alles erzählt und ihr alle Fragen beantwortet“, berichtete Georgina. “Ich werde die nächsten zwei Monate unter Beobachtung stehen und bekomme dann zwei Stippvisiten.“ Dass jemand sie als “schlechte Mutter” bezeichnete, hat sie jedoch mitgenommen: “Ich bin wirklich persönlich beleidigt. Das hat mich wirklich getroffen, weil ich mein Baby über alles liebe, versuche die beste Mutter zu sein und mit ihr 24 Stunden zu verbringen. Ich nehme sie überallhin mit und gebe ihr wirklich alles.“

Gefährliche Situation am Strand

Georgina Fleurs Kind wird im August zwei Jahre alt und trägt den Spitznamen Baby G, weil die alleinerziehende Mama den wahren Namen für sich behalten möchte. Nach der turbulenten Trennung von ihrem Ex Kubilay Özdemir (42) wünscht sie sich in Dubai vor allem Ruhe und Frieden. “Ich bin eine gute Mutter, ist einfach so. Aber trotzdem hat mich das echt belastet“, erklärte sie in ihrer Instagram Story. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Georgina mit Kritik in Sachen Kinderbetreuung konfrontiert ist: Im Januar postete sie unter dem Motto “Beach Baby” verträumte Videos von sich am Strand, während ihr Kind im Hintergrund am Meer spielt. “Steht dein Kind alleine im Wasser?“ wurde in den Kommentaren fassungslos gefragt. “Sorry, aber das Kind ohne Schwimmärmel und Co. im Wasser stehen lassen nur für ein Video geht gar nicht“, hieß es an anderer Stelle, und: “Du nimmst den Tod deines Kindes in Kauf für ein lächerliches Video.“ Harte Worte, aber Georgina Fleur kann jetzt ganz offiziell beweisen, dass sie stets gut auf ihr Kind aufpasst.

Bild: picture alliance / Public Address | -