Georgina Fleur: Ihr Baby soll ‚Barbie‘ schauen

DE Deutsche Promis - Seit Georgina Fleur (33) Mutter ist, dreht sich eigentlich fast alles im Leben der Influencerin um den Nachwuchs. Ihre kleine Tochter wird zwar erst im August zwei Jahre alt, doch die Reality-Darstellerin schmiedet bereits Pläne für ihren ersten Kinobesuch.

"Ein Schlückchen Cola!"

In einer Frage- und Antwortrunde auf Instagram wollte jemand von jemand von der ehemaligen 'Bachelor'-Kandidatin wissen, was sie vom Barbie-Film halte. Daraufhin berichtete Georgina, dass es ein "krasses Kino in der Dubai Mall gibt…da kann man sich einen Bereich mieten und dann Essen bestellen, richtig, richtig geil soll das Kino sein." Jetzt habe sie beschlossen, "mit der Baby (wie sie ihre Tochter nennt) in den Barbie-Film als ersten Film ever" zu gehen. Ob ein knapp zweijähriges Kind das überhaupt zu schätzen weiß, ist natürlich dahingestellt, aber Georgina hofft, sie "mit Popcorn und Cola" zu beschäftigen. "Ein Schlückchen Cola!" betonte die verantwortungsbewusste Mama.

Georgina Fleur steht auf eigenen Füßen

Auch sonst erzählte Georgina Fleur Interessantes in ihrer Fragestunde. So erfuhren ihre 355.000 Follower, dass sie ihre Tochter ganz ohne fremde Hilfe großzieht, auch finanziell. "Wir stehen auf eigenen Beinen, ich bekomme keinen Cent Unterhalt von ihrem Vater." Kontakt gebe es auch keinen. "Wir hatten einmal was abgemacht, daran hat er sich aber nicht gehalten." Daher habe sie jetzt einfach keine Lust mehr auf unnötigen Kontakt mit ihm. Georgina Fleur und der Geschäftsmann Kubilay Özdemir hatten sich Anfang 2022 getrennt. In der Beziehung hatte es schon lange gebrodelt.

