Georgina Fleur: So schmolzen die Schwangerschaftskilos

DE Deutsche Promis - Georgina Fleur (32) ist stolz: Nicht nur ist sie Mutter eines süßen Babys, das mittlerweile 19 Monate ist, sie hat es auch geschafft, sich ihrer alten Figur wieder anzunähern. In den vergangenen sechs Monaten ist es der Influencerin gelungen, sieben Kilos abzunehmen.

Georgina Fleurs Erfolgsrezept

Dafür setzte die Reality-TV-Darstellerin, die 2012 bei ‘The Bachelor’ mitwirkte und auch schon im RTL-Dschungelcamp war, auf Intervallfasten und die Hilfe eines Personal Trainers. Jetzt mag sie sich wieder leiden – das war rund vor einem Jahr noch anders, als sie klagte: “Ich kenne das so gar nicht an mir, ich hab jetzt richtig Hüfte und sowas bekommen.“ 66 Kilo waren ihr einfach zu viel, und so machte sie sich an die Arbeit. Der Erfolg des Intervallfastens beeindruckt sie: “Ich hab die letzten Wochen nicht darauf geachtet, was ich esse. Ich hab gestern drei Mal Pasta gegessen! Nicht ein, nicht zwei, sondern DREI Mal!“ freute sie sich bei RTL.

Baby G hat eine glückliche Mutter

Damit es so bleibt, setzt Georgina Fleur auf eine Low-Carb-Diät - nur wenn’s nicht gerade Pasta gibt natürlich. Endlich erschlankt kann die alleinerziehende Mama sich ganz auf Töchterchen Baby G konzentrieren. Die ist selbst schon eine kleine Influencerin und hat auf Instagram einen eigenen Account. ‘The Baby from Dubai’ heißt der und verspricht Einblicke in das schicke Leben, welches die zwei zusammen genießen. Georgina zeigt, “was ich mit der Kleinen alles erlebt habe – ich, als alleinerziehende Mutter. Ohne Nanny, ohne Vater, ohne Hilfe. Wo die überall schon war und was die alles erlebt hat. Da dachte ich, möchte ich das ganze wie so ein Fotoalbum-Tagebuch für sie aufheben, und deswegen habe ich ihr dieses Profil gemacht“, sagte sie gegenüber RTL. Auf ihrem eigenen Account dankte sie ihrer Kleinen am Muttertag: “Danke an mein geliebtes Baby, ich liebe dich so sehr du erfüllst uns jeden Tag mit Lachen und so viel Liebe und machst das Leben so viel besser. Du hast mein Leben gerettet. Ich liebe dich so sehr. Mein Baby es ist die schönste Aufgabe in meinem Leben deine Mama zu sein“, schwärmte Georgina Fleur dankbar auf Instagram.

