Florian Silbereisen: Weihnachtslieder über FaceTime

DE Deutsche Promis - Für jeden von uns war das Jahr 2020 eine riesige Umstellung. Viele von uns haben Freunde und Familie seit März nicht mehr in die Arme geschlossen. Auch Florian Silbereisen (39) fehlt etwas, das sonst der Mittelpunkt seines Lebens ist.

Ganz viel Hoffnung fürs neue Jahr

"Als Showmaster vermisst man sein Publikum schon sehr", gestand der Sänger, Moderator und Schauspieler ('Das Traumschiff') im Gespräch mit 'Super Illu'. "Irgendwie sind, glaube ich, alle froh, wenn dieses Jahr zu Ende geht und wir mit ganz viel Hoffnung ins neue Jahr starten." Immerhin wird der Star ab dem 11. Dezember gemeinsam mit den Zuschauern in seiner neuen MDR-Show 'Silbereisen & Co: Wir freuen uns auf Weihnachten!' basteln. Doch ob damit wieder Normalität einkehrt? "Es war ein sehr außergewöhnliches Jahr mit Licht und Schatten", fasst Florian 2020 zusammen.

Florian Silbereisen freut sich auf Sissi

Wie genau er denn jetzt Weihnachten feiern wird, steht noch nicht fest: "Meine Familie ist sehr groß und normalerweise kommen wir an Weihnachten abends immer alle zusammen. Das wird in diesem Jahr nicht möglich sein." Abhilfe soll auch hier die Technik schaffen: "Wir werden vielleicht über FaceTime alle zusammen singen." Eines weiß der 'Traumschiff'-Kapitän aber schon jetzt: "Einmal im Jahr müssen es die Sissi-Filme sein."

Außerdem steht die Show seiner Ex Helene Fischer auf dem Programm, auch wenn diese in diesem Jahr eine 'Best Of'-Konserve ist, und am 26. guckt der Star natürlich 'Das Traumschiff'. "Dass ich nun den Kapitän spielen darf, hat erfreulicherweise nichts daran geändert", freut sich Florian Silbereisen.