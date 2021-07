Allgemein | STAR NEWS

Florian Silbereisen: Träumt der TV-Star von einer Familie?

DE Deutsche Promis - Florian Silbereisen (39) geht seit seiner Trennung von seiner langjährigen Freundin, Schlagerstar Helene Fischer (36), offiziell als Single durchs Leben. Doch soll das immer so bleiben? Wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag zieht der TV-Entertainer Bilanz.

Florian Silbereisen ist für alles offen

Auf die Frage nach seiner Familienplanung gibt sich der Bayer vage: "Die Erweiterung kommt dann, wenn der liebe Gott es will", sagte Florian gegenüber der Zeitschrift 'Bunte'. Ein schönes Zuhause könnte er seiner Familie bereits bieten: "Ich habe mein kleines Nest, das zwar ständig von 'Raubvögeln' mit großen Fotoapparaten umkreist und belagert wird, aber auch die brauchen ja was zu fressen", scherzte der Fernsehstar in Anspielung auf die Paparazzi, die sein Anwesen im österreichischen Tiefgraben am Mondsee häufig belagern und ihn verfolgen.

Verliebt ins Landleben

Der aus Niederbayern stammende Star soll in seinem neuen Heim, das er sich nach der Trennung von Helene zulegte, bereits die Herzen seiner Nachbarn erobert haben, die ihn als "supernetten Nachbarn" bezeichneten und auch schon bei ihm zur Brotzeit zu Gast waren, wie die 'Neue Post' berichtete. Von dem modernen und eleganten Haus mit großer Glasfront hat Florian einen traumhaften Panoramablick, der Ausblick auf das Salzkammergut gewährt. Kein Wunder, dass er gegenüber 'Bunte' gestand: "Ich bin ein absolutes Landei und am liebsten daheim." Und zur rechten Zeit wird sich für den vielbeschäftigten Florian Silbereisen sicher auch noch die Frage nach der Familie beantworten.

Bild: Sebastian Willnow/picture-alliance/Cover Images