Florian Silbereisen: So feiert er seine Traumschiff-Rolle

Florian Silbereisen (37) trägt das Traumschiff jetzt unter der Haut – und wehrt sich gegen seine Kritiker.

Die Nachricht, dass der Sänger ('Das Leben tanzt Sirtaki') als neuer Kapitän Max Prager auf der MS Amadea angeheuert hat, schlug am vergangenen Freitag [25. Januar] ein wie eine Bombe. Florian Silbereisen wird ab der Weihnachtsfolge am Ruder des Traumschiffs stehen, löst damit Sascha Hehn (64) ab, der bereits im Frühjahr 2018 verkündet hatte, seine Figur Viktor Burger in den Ruhestand schicken zu wollen. Die Suche nach einem Nachfolger dauerte lange, denn hinter den Kulissen mussten komplizierte Terminpläne koordiniert werden: Wer fürs Traumschiff filmt, hat nicht viel Zeit für anderes.

Doch Florian Silbereisens Ernennung zur neuen Nr. 1 an Deck war nicht ohne Kontroversen. So nannte ihn Heide Keller (77), die jahrzehntelang die Chefhostess an Bord gegeben hatte, eine "totale Fehlbesetzung". Davon lässt sich der Neuzugang aber nicht aus dem Konzept bringen: "Natürlich weiß ich auch, was ich nicht kann. Die hoch geschätzte Heide Keller hat das ja aktuell noch einmal eindrucksvoll zusammengefasst."

Den Rummel sieht er eher positiv, wie er 'BILD' verrät: "Etwas Besseres kann dem 'Traumschiff' doch gar nicht passieren. Diese Serie ist fast 40 Jahre alt. Und plötzlich wird sie zum ganz aktuellen Thema auf Titelseiten und im Netz. Alle diskutieren."

Gefeiert hat der Neu-Angeheuerte seinen Jobwechsel übrigens stilecht: Florian Silbereisen ließ sich ganz maritim einen Kompass auf den Arm tätowieren. Mehr Kapitän geht nicht.

