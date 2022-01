Allgemein | STAR NEWS

Florian Silbereisen: Seine größten Kritiker sitzen in der eigenen Familie

DE Deutsche Promis - Das Erbe wiegt schwer: Wenn am Sonnabend (22. Januar) der Startschuss zur 19. Staffel von 'Deutschland sucht den Superstar' fällt, sind die Augen vor allem auf einen Juroren gerichtet. Florian Silbereisen (40) sitzt erstmals in der Jury. Der TV-Star und Sänger ('Du schaffst das schon') gilt als Ersatz für Dieter Bohlen (67), der fast 20 Jahre wie kein Zweiter die Talentshow-Landschaft in Deutschland prägte.

Vorschusslorbeeren Mangelware

'DSDS' ohne Bohlen, geht das überhaupt? Florian Silbereisen ist sich sicher, dass die Menschen nicht gerade viel von ihm erwarten. Er sei noch nie "mit Vorschusslorbeeren überschüttet worden", so der Musiker und Schauspieler gegenüber der 'Deutschen Presse-Agentur'. Das sei er gewohnt: "Als ich beim "Traumschiff" als TV-Kapitän an Bord gegangen bin, haben viele den Untergang vorhergesagt." Doch die Einschaltquoten zu Weihnachten gaben dem Vertrauen, welches das ZDF in ihn gesetzt hatte, Recht. "Und wenn die Geschichten demnächst hoffentlich noch überraschender und spannender werden, dann wird das 'Traumschiff' auch in Zukunft nicht absaufen." Ob das Multitalent auch den Quoten-Supertanker 'DSDS' vor dem Schiffbruch bewahrt?

Florian Silbereisen kann streng sein

Kritik erfährt Florian Silbereisen auch genug aus seiner eigenen Familie, wie er weiter verriet. Dort spart man scheinbar mit überschwänglicher Anerkennung: "Meine Familie ist groß und ich bin der Jüngste. Da wird man nicht zu oft gelobt." Müssen die Kandidaten denn nun auch vor ihm so sehr zittern wie vorm Poptitan Dieter Bohlen? Auf Facebook hatte Flori bereits angedroht: "Ich kann streng sein und ich werde als Juror auch streng sein müssen, denn ein falsches Lob hilft keiner Kandidatin und keinem Kandidaten weiter."

Wie so oft im konzentriert sich auch bei dem TV-Star der Blick jetzt auf der unmittelbar vor ihm liegenden Aufgabe. Nach der Liebe und Familienplänen gefragt, antwortete Florian Silbereisen dann auch: "Jetzt suche ich ab Samstag erstmal einen Superstar! Sonst nichts."

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images