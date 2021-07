Allgemein | STAR NEWS

Florian Silbereisen: ‘DSDS’ im Schwitzkasten

DE Deutsche Promis - Eigentlich sollte sich Florian Silbereisen (39) über seinen neuen Job als Chefjuror bei DSDS freuen, doch die Dreharbeiten lassen den sympathischen Moderator und Sänger ziemlich schwitzen.

Wie im Gewächshaus

Was war passiert? RTL hat sich für die offenen Castings etwas Besonderes einfallen lassen. Sie finden in den Städten in einem großen Glaskasten statt, sodass alle von draußen zuschauen können. Die neue Durchsichtigkeit hat allerdings im Sommer einen Preis, wie Florian der 'Bild' steckte: "Durch die großen Scheiben steigen die Temperaturen schon auf über 30 Grad, wenn die Sonne nur ein bisschen scheint. Dadurch wird der Glaswürfel zum Gewächshaus!" Ergebnis: "Ich habe noch nie so viele Stunden so sehr geschwitzt!", stöhnte der Frauenschwarm.

Florian Silbereisen feiert seinen Geburtstag nach

Aber da muss er jetzt durch und auch auf seinen 40. Geburtstag am 4. August wird keine Rücksicht genommen. Auch dann sitzt der Bayer wieder im "Schwitzkasten". Er kann sich zumindest damit trösten, dass der MDR ihm am 14. August zum runden Geburtstag eine Schlagerparty schenkt. Nun wird mächtig spekuliert, ob ihm seine Ex Helene Fischer (36) in der Sendung auch gratulieren wird. Florian Silbereisen wird jedenfalls froh sein, dass diese Strandparty nicht so heiß sein wird wie die DSDS-Castings. Immerhin etwas.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images