Allgemein | STAR NEWS

Fans in Ekstase: Harry Styles ist zurück

DE Showbiz - Harry Styles (25) war das wohl beliebteste Bandmitglied von One Direction ('What Makes You Beautiful'). Allerdings kümmerte er sich nach der Pause der Gruppe weniger um seine Solokarriere als Musiker, sondern eher um Aufträge als Schauspieler und um sein Privatleben. Nach zwei Jahren Pause hat er nun jedoch endlich einen neuen potentiellen Hit präsentiert.

Harry Styles sucht sich selbst

Sein neuer Song hört auf den Titel 'Lights Up' und wird von einem sexy Video begleitet, das Harry am Freitag (11. Oktober) ins Netz gestellt hat – genau zu Mitternacht. Seine Fans waren schon eine Woche lang ganz aufgeregt, denn ihr Idol hatte ihnen bereits seit einigen Tagen in Aussicht gestellt, dass es bald wieder etwas auf die Ohren geben würde. Und worum geht es in dem verträumten 'Lights Up' nun? Um die Selbstfindung. So singt Harry: "All the lights couldn't put out the dark / Running through my heart /Lights up and they know who you are / Do you know who you are?" ("Die ganzen Lichter konnten das Dunkel nicht vertreiben / Durch mein Herz gerannt / Die Lichter sind an und sie wissen, wer du bist / Weißt du, wer sie sind?")

Noch etwas Geduld

Noch aufregender als den poetischen Text finden Harrys Fans allerdings das dazugehörige Video, auf dem der smarte Frauenschwarm oben ohne tanzend inmitten einer Gruppe verschwitzter Männer und Frauen zu sehen ist. In einer anderen Einstellung fährt Harry Motorrad und schwebt über einem roten Pool. 'Lights Up' ist somit der erste vorgestellte Song aus dem zweitem Soloalbum, das bislang noch keinen Titel trägt und an dem Harry Styles seit November 2018 arbeitet. Ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt gegeben worden.

© Cover Media