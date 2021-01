Allgemein | STAR NEWS

Es wird ernst: Chris Martin und Dakota Johnson kaufen gemeinsames Haus

DE Showbiz - Chris Martin (43) und Dakota Johnson (31) haben den nächsten Schritt getan: Der Coldplay-Sänger ('Viva La Vida') und die Schauspielerin ('Fifty Shades Of Grey') haben sich ihr erstes gemeinsames Haus gekauft.

Meerblick und Pool inklusive

Angeblich sollen sie schon im Oktober Besitzer eines exklusiven Anwesens in Malibu unter kalifornischer Sonne geworden sein und dafür umgerechnet gut 10 Millionen Euro hingeblättert haben. Die 'New York Post' zeigte sich derweil gut informiert und weiß zu berichten, dass die Luxus-Bleibe über sechs Schlafzimmer und neun Badezimmer verfügt. Ein Gästehaus, ein Billardzimmer, ein Spa und eine große Outdoor-Fläche für Grillfeiern gehören ebenfalls dazu. Dass Chris und Dakota zum Abkühlen in den eigenen Pool hüpfen können, versteht sich wohl von selbst. Klar, dass so ein Anwesen mit Meerblick daherkommt.

Wie geht es weiter für Chris Martin und Dakota Johnson?

Die beiden Stars waren bislang immer bemüht, ihre potenziell schlagzeilenträchtige Beziehung so gut es eben geht aus den Schlagzeilen herauszuhalten. Dennoch kursieren schon seit längerem Hochzeitsgerüchte, die neue Nahrung erhielten, als die Schauspielerin im Dezember mit einem riesigen Smaragd-Ring am Finger gesichtet wurde. Wie üblich schweigen sich beide aus, und auch die Sprecher für Chris und Dakota konnten bislang keine Verlobung bestätigen.

Für sie wäre es die erste Ehe, Chris war bereits mit Schauspielerin Gwyneth Paltrow verheiratet, bevor sich die beiden 2014 "bewusst entpaarten" und mit der neuen Wortschöpfung weltweit für hochgezogene Augenbrauen sorgten. 2016 ließen sich die beiden schließlich nach 13 Jahren Ehe scheiden. Seit Ende 2017 sind Dakota Johnson und Chris Martin ein Paar.