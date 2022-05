Allgemein | STAR NEWS

„Es war einmal“: Harry Styles wird zum Vorleser

DE Showbiz - Bei Harry Styles (28) geht es zurzeit Schlag auf Schlag. In wenigen Tagen erscheint mit 'Harry's House' das dritte Album des Sängers ('Watermelon Sugar'), er tourt im Sommer durch die Stadien und Arenen der Welt, im September erscheint mit 'Don't Worry Darling' sein neuer Film. Dennoch fand der ehemalige Frontmann von One Direction noch Zeit, sich hinzusetzen und Kindern eine Geschichte vorzulesen.

"Ein Haus voller Liebe und Lachen"

Harry wird in wenigen Tagen auf CBeebies, dem Kinderkanal der britischen BBC zu sehen sein, wie er in der Reihe 'Bedtime Story' eine Gutenachtgeschichte vorliest. In 'Every House, On Every Street' von Jess Hitchman soll das Zuhause von Menschen gefeiert werden, und wie verschieden Familien ihre Häuser gestalten und in ihnen leben. So beginnt die Kurzgeschichte mit den Worten: "In jedem Haus, in jeder Straße…gibt es Lachen und Tränen. Es gibt Freunde. Es gibt Familien. Und es gibt Liebe." Harry erklärt, bevor er zu lesen beginnt: "In der heutigen Gutenacht-Geschichte geht es um ein Haus voller Liebe und Lachen."

Harry Styles ist in guter Gesellschaft

Mit seiner Teilnahme an 'Bedtime Story' reiht sich Harry Styles in eine lange Reihe von Promis ein, die fürs Kinderprogramm der BBC eine Geschichte vorlasen. Im Laufe der Jahre konnte der Sender unter anderem Herzogin Kate, Schauspieler Tom Hardy, Country-Ikone Dolly Parton, Captain-America-Darsteller Chris Evans, Ryan Reynolds, Oti Mabuse, Reese Witherspoon und viele andere A-Liste zum Vorlesen überreden. Manche Promis kamen gar voller Begeisterung ein zweites oder — im Falle Tom Hardy — ein drittes Mal vorbei, um die britischen Kids mit einer spannenden Geschichte zu Bett zu schicken. Die Folge mit Harry Styles wird am 23. Mai ausgestrahlt.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com