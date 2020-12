Allgemein | STAR NEWS

Erst verliebt, dann verlobt: Celebrity-Glückwünsche für Ariana Grande

DE Showbiz - Seit rund einem Jahr sind sie ein Paar und jetzt wollen es Ariana Grande (27) und ihr Boyfriend Dalton Gomez, der ungefähr gleich alt sein soll, offiziell machen. Die Familie zeigt sich ebenso begeistert über die Verlobung wie diese Promis, die den beiden alles Gute wünschten.

Ariana Grande schwebt auf Wolke sieben

Auf Instagram wurde die schöne Neuigkeit verkündet: Ariana postete ein Foto von ihrem Verlobungsring mit Diamant und Perle sowie süße Paarbilder und schrieb dazu "für immer und dann noch ein bisschen".

Arianas Mama war begeistert und gab ihren Segen via Twitter: "Ich bin so aufgeregt, Dalton Gomez in unserer Familie willkommen zu heißen! Ariana, ich liebe dich und Dalton so sehr!!! Auf das ewige Glück! YAY!" Sie schloss ihre Botschaft mit einer Reihe symbolischer x-Küsschen. Arianas Bruder Frankie gratulierte ebenfalls begeistert online.

Berühmte Gratulanten wünschen Glück

Kim Kardashian gehörte zu den ersten, die dem Paar, das bereits in Los Angeles zusammenlebt, alles Gute zu wünschen: "Freu mich so für euch!!! Liebe euch!!!!" Und ihre Schwester Khloé schickte gleich ein paar Glückwünsche hinterher. Demi Lovato zeigte sich vor allem vom Verlobungsring beeindruckt: "Dieser Ring ist alles!" schwärmte sie und fügte neben einigen Emojis immerhin hinzu: "Liebe euch!"

Hailey Bieber freut sich auch mit den Verlobten: "YAY!!!! So glücklich mit euch zwei!!" Bella Hadid hingegen kann es wohl kaum fassen, denn sie schreibt nur: "OMGGGGG!" (Oh mein Gott…) Das dachten eventuell auch einige Follower, die skeptisch anfragten "Was, schon wieder verlobt?" und "Lernst du nie aus?", in Anspielung auf ihre Blitzverlobung mit Comedian Pete Davidson. Aber hoffentlich ist es diesmal wirklich so, wie Ariana es beschreibt: für immer und noch ein bisschen.