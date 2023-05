Allgemein | STAR NEWS

Er spricht von „falschen und unwahren Berichten“: Trotz Schulden kauft Michael Wendler wohl ein neues Haus

DE Deutsche Promis - Neben seinen fragwürdigen Schwurbel-Ansichten und seiner Musik ist Michael Wendler (50) vor allem für eines bekannt: Den ausschweifenden Lebensstil, den der Sänger ('Sie liebt den DJ') gemeinsam mit seiner Frau Laura Müller (22) unter der Sonne Floridas pflegt.

Nestbau in Florida

Üppige Luxusartikel im Adventskalender, Ausflüge auf einer Yacht… die Bilder auf Social Media können einen schon manchmal neidisch machen. Doch sein neuester Erwerb macht vor allem stutzig. Denn wie gleich mehrere Medien übereinstimmend melden, soll sich der Star eine neue Luxusvilla gekauft haben. Die Angaben über den Kaufpreis variieren, doch eines steht fest: Billig wird die neue Bleibe des deutschen Paares in den USA nicht gewesen sein. Sorgt der Wendler für die Zeit vor, wenn Laura das erste gemeinsame Baby zur Welt bringt? Die Influencerin ist zurzeit schwanger.

Michael Wendler wehrt sich

Vor allem die Finanzierung lässt Fragen aufkommen, denn schließlich hat Michael Wendler in Deutschland beim Finanzamt einen Schuldenberg aufgetürmt. 'Bild' spekuliert, dass der Sänger wohl Vermögenswerte veräußert und eine Kredit-Teilfinanzierung arrangiert hat. Welche Sicherheiten er in dem Falle bieten könnte, bleibt offen. Eine Geldquelle versiegte kürzlich, bevor sie überhaupt zu sprudeln begonnen hatte: RTL2 legte eine geplante Doku über Laura und den Wendler nach Protesten auf Eis.

Dass deren Leben in Saus und Braus anscheinend einfach so weitergeht, stößt den Gläubigern sauer auf. "Es erstaunt mich immer wieder aufs Neue, wie unbehelligt er dort sein Luxusleben gestalten kann und dass es Finanzinstitute gibt, die ohne Background-Check der Person Michael Wendler einfach so einen Millionen-Kredit geben. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das Luxusleben in der Sonne Floridas für ihn irgendwann ein Ende findet", erklärte einer von ihnen gegenüber RTL. Michael Wendler spricht auf Twitter derweil von "falschen und unwahren Berichten".

Bild: XAMAX/picture-alliance/Cover Images