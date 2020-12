Allgemein | STAR NEWS

Er läuft wieder: Drake macht Fortschritte nach Knie-OP

DE Showbiz - Ende Oktober kam Drake (34) unters Messer. Der Rapper ('Laugh Now Cry Later') musste nach einem Kreuzbandriss operiert werden, doch kurz vor Weihnachten scheint ein Licht am Ende des Tunnels aus Krankengymnastik und Krücken-Gehumpel in Sicht.

"Selbstbewusste Schritte"

Auf Instagram teilte der Star einen Clip, auf dem er zu sehen ist, wie er ohne Gehhilfe auf einem Holzfußboden läuft. "Selbstbewusste Schritte in Woche fünf", schrieb der Musiker und gab seinen Fans damit ein Zeichen, dass er sich definitiv auf dem Wege der Besserung befindet. Gleichzeitig sandte er Grüße an die American Footballer Joe Burrow, Odell Beckham, Jr und Saquon Barkley,, die sich dieselbe Verletzung zugezogen haben und sich wie Drake ebenfalls gerade im Heilungsprozess befinden: "Ich hoffe, bei euch heilt auch alles gut."

Drake und seine Knie

Es war nicht das erste Mal, dass Drake sich wegen einer Knieverletzung unters Messer begeben musste. 2009 verletzte er sich mitten in seiner 'America’s Most Wanted'-Tour, anschließend wurde ihm geraten, die Tournee abzubrechen. Doch der Kanadier wollte seine Fans nicht enttäuschen, machte einfach weiter. "Ich hatte nicht wirklich das OK meines Arztes, aber ich habe die persönliche Entscheidung getroffen, dass ich eine Menge Leute hängen lassen würde, wenn ich nicht zumindest mein Gesicht zeige und ihnen klarmache, dass ich für sie da bin", erklärte er damals gegenüber MTV. Er biss sich tapfer durch, doch am Ende gab es keine Alternative mehr: Der Rapper musste sich operieren lassen. Bleibt zu hoffen, dass sich Drake dieses Mal genauso vollständig erholt wie beim letzten Mal.