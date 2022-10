Allgemein | STAR NEWS

Emily Ratajkowski nach ihrer Trennung: Eine Achterbahn der Gefühle

DE Showbiz - Emily Ratajkowski (31) hatte nach vier Jahren Ehe genug von Sebastian Bear-McClard. Das Model und der Filmproduzent haben einen gemeinsamen Sohn, Sylvester, der 19 Monate alt ist. Die vergangenen Monate beschreibt Emily als eine "Achterbahn der Gefühle".

Emily Ratajkowski war noch nie single

Im September reichte Emily die Scheidung ein, jetzt sprach sie für deren Novemberausgabe mit 'Harper’s Bazaar' über ihre Gefühlslage: "Ich kann euch sagen, dass ich nie zuvor single war", offenbarte die in London geborene Amerikanerin. "Ich spüre all die Emotionen. Ich fühle Wut, Trauer. Ich fühle Aufregung. Ich fühle Freude. Ich fühle Leichtigkeit. Jeder Tag ist anders. Das einzig Gute ist, dass all diese Emotionen spüre, denn das ist gut und lässt mich glauben, dass alles gut wird." Ob Emily lange Single bleibt? Immerhin brachte die Gerüchteküche sie schon mit Brad Pitt und DJ Orazio Rispo in Verbindung.

Wieder auf dem Markt

Jetzt freut sich das Model jedenfalls, wieder daten und flirten zu können. "Ich benutze mal etwas aus TikTok, ich war so ein 'nimm-mich-Mädchen', weil ich nicht sehr gut darin war, zu entscheiden, was mit gefiel", sinnierte Emily. "Ich wollte ausgewählt werden. Es war schwierig für mich, auf einem Date zu sein und darüber nachzudenken, ob ich denjenigen mochte oder nicht… Das ist nicht mehr so. Jetzt macht es wirklich Spaß, mit jemandem essen zu gehen und zu denken 'Cool. Mir gefällt dieser Aspekt von ihm. Aber andere Sachen fand ich nicht so gut'." Man darf gespannt sein, ob der neue Liebesradar von Emily Ratajkowski schon bald anschlägt.

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com/Cover Images