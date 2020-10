Allgemein | STAR NEWS

Emily Ratajkowski ist schwanger: Diese Frage nervt das Model am meisten

DE Showbiz - Nachwuchs ist unterwegs: Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski (29, 'Gone Girl — Das perfekte Opfer') ist schwanger. Es ist das erste Kind für die Britin, die seit 2018 mit dem US-Schauspieler und Produzenten Sebastian Bear-McClard (33) verheiratet ist.

"Die Menschen lachen uns aus"

Emily enthüllte ihre Neuigkeiten in einem neuen Essay, den sie für 'Vogue' geschrieben hatte. Dabei machte sie eines von vornherein klar: Sie und Sebastian werden sich zum Geschlecht des Kindes nicht äußern. "Wenn mein Mann und ich erzählen, dass ich schwanger bin, ist die erste Frage nach einem 'Herzlichen Glückwunsch' fast immer, ob ich schon weiß, welches Geschlecht ich mir wünsche", ärgerte sich Emily und fügte hinzu: "Wir antworten dann gern, dass wir das nicht wissen, bis unser Kind 18 Jahre alt ist und es wird es uns dann schon wissen lassen. Dann werden wir immer ausgelacht."

Emily Ratajkowski weiß nicht, wer dort heranwächst

Das prallt jedoch an Emily Ratajkowski ab. "Die Möglichkeiten sind wesentlich komplexer als mit welchen Geschlechtsmerkmalen unser Kind geboren wird. Die Wahrheit ist doch, dass wir letztlich nicht wissen, wer — und nicht was — dort in meinem Bauch heranwächst." Sie fuhr fort: "Wer wird diese Person sein? Wie ist der Mensch, dessen Eltern wir sein werden? Wie wird es unser Leben verändern und wer wir sind?" Klar, dass ein Kinderzimmer in Pink und Hellblau nicht wirklich zu den Plänen gehört, die die werdenden Eltern schmieden. "Ein fehlgeleitetes Gefühl von Kontrolle" sei einfach nichts für sie, so Emily Ratajkowski.