Elyas M’Barek weiß: Schönheit kommt von innen

DE Deutsche Promis - Schauspieler Elyas M'Barek (40) konnte sich in Österreich über eine nette Auszeichnung freuen. Es gibt tatsächlich die Spa Awards und die werden beim berühmten Stanglwirt in Tirol vergeben. Dabei wird nicht das Badesalz prämiert, sondern schöne Menschen.

Ein schönes Lachen muss schon sein

Und so ein Beauty-Idol ist eben auch der Darsteller. Er bedankte sich artig, wusste aber auch zu berichten, dass Frauen ohne eine ansprechende Persönlichkeit bei ihm nicht punkten könnten. "Wenn jemand interessant ist, ein schönes Lachen, eine gute Ausstrahlung und Humor hat und sich vor allem selber wohl fühlt", zählte der Münchner gegenüber 'Gala TV' auf, was denn jemanden ausmache und kommt zum vielzitierten Schluss: "Schönheit kommt, so platt es sich anhören mag, von innen."

Elyas M'Barek hat die Liebe gefunden

Privat hat der Star seine Traumfrau gefunden. Seit September ist der Frauenschwarm mit dem amerikanischen Model Jessica (34) verheiratet und einer der ersten gemeinsamen Auftritte bei diesen Spa-Awards zog alle Blicke auf sich. Die beiden zeigten sich auch schwer verliebt, schließlich sind sie ja auch noch fast in der Flitterwochenphase. Gegenüber 'Gala' bekannte der Süddeutsche, dass die Amerikanerin auch diejenige ist, die ihn wieder auf den Teppich holen würde, wenn er zum Höhenflug ansetzt.

Elyas M'Barek hat es schließlich geschafft, er ist einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler, wird angehimmelt und kann sich seine Rollen aussuchen. Er hat seinen Weg gefunden. "Gerade die letzte Zeit hat mir gezeigt, dass ich immer genauer weiß, was ich will. Ich war viele Jahre auf der Suche und habe sicherlich nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. Wer kann das schon von sich sagen! Egal, ob ich vier Kinder, fünf Hunde und ein Haus mit Garten habe – das sind nur Äußerlichkeiten. Ich möchte mit 50 noch genauso zufrieden sein wie jetzt." Und Elyas M'Barek scheint in der Tat das Rezept dafür gefunden zu haben.

Bild: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images